Advocaat vindt dat Oranje aan publiek verplicht is om goed af te sluiten

"We moeten in ieder geval strijden voor een goed resultaat. Dat zijn we verplicht aan onszelf, maar ook aan het publiek. Dan zien we na de wedstrijd wel of het genoeg is geweest", zei Advocaat maandag op zijn persconferentie in de Johan Cruijff Arena.

Oranje moet met liefst 7-0 winnen van Zweden om de tweede plaats in groep A en daarmee een ticket voor de play-offs voor het eindtoernooi van volgend jaar in Rusland af te snoepen van de Scandinaviërs.

Advocaat, die maandag met een fitte selectie trainde in Amsterdam, beseft als geen ander dat zijn ploeg voor een schier onmogelijke taak staat. "Het zal moeilijk worden om zeven keer te scoren, maar je weet het niet. Het blijft voetbal, alles is mogelijk."

Advocaat is niet van plan om spelers rust te geven. "Dat hoor ik ook steeds, de opstelling aanpassen. Wij proberen altijd het sterkste elftal op te stellen, dat doen we dinsdag ook. We gaan aanvallen met opkomende backs, maar niet met een tweede centrumspits."

Wit-Rusland

Advocaat blikte op zijn perspraatje ook nog even kort terug op het duel van zaterdag met Wit-Rusland. Nederland won in Minsk weliswaar met 1-3, maar die overwinning had weinig waarde aangezien Zweden luttele uren eerder een monsterzege boekte op Luxemburg: 8-0.

"Iedereen stapte gemotiveerd de bus in en toen hoorde je om de tien minuten een belletje gaan. 1-0, 2-0... Toen was de voorbereiding weg. Dat de spelers nu opeens in de put zitten, dat moet dinsdag weg zijn. Ze moeten gewoon met een goed gevoel gaan spelen."

Advocaat weigert dan ook de hoop op een goede afloop helemaal op te geven. "Als je met de intentie het veld opstapt dat het toch geen zin meer heeft, dan kan je beter niet aan een wedstrijd beginnen."

Robben

Captain Arjen Robben wilde op de persconferentie nog geen uitsluitsel over zijn toekomst als international. "Het lijkt me niet gepast om daar voor deze wedstrijd al over te praten", aldus de aanvaller, die in veertien jaar 95 keer uitkwam voor Oranje.

De 33-jarige Robben wil nog één keer alles geven voor Oranje, al gelooft hij niet dat een overwinning met zeven doelpunten verschil mogelijk is. "Natuurlijk gaan we er voor, maar ik moet ook de realiteit onder ogen zien. Ik wil me niet helemaal voor gek zetten. We moeten ons goed presenteren en een goede uitslag neerzetten. We moeten in ieder geval winnen."

Nederland-Zweden begint dinsdag om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena en staat onder leiding van de Russische scheidsrechter Sergei Karasev.

