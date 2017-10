Heynckes verwacht dat hij van Bayern weer hecht team kan maken

"Bayern heeft genoeg kwaliteit en potentie, maar dat moeten we wel gaan laten zien. Er moet weer een hecht team op het veld staan", zei Heynckes maandag bij zijn presentatie bij de club uit München.

De ervaren Duitser is de opvolger van Carlo Ancelottti, die na slechts een zege in de laatste vijf wedstrijden ontslagen werd. Hij denkt dat hij de ploeg snel weer op de rit kan krijgen. "De spelers moeten hun vertrouwen en hun kwaliteiten herontdekken, zodat er een team komt dat wedstrijden om kan draaien. Ik weet hoe ik dat kan doen en heb een duidelijk plan."

Heynckes, oud-trainer van onder meer Real Madrid en Benfica, weet waarover hij spreekt. Hij was drie keer eerder de eindverantwoordelijke Bayern en won in 2013 de Champions League met de club. Dat hij inmiddels de zeventig is gepasseerd, is volgens Herynckes geen probleem. "Mijn hart klopt als dat van een 60-jarige."

Tussenpaus

Met Heynckes kiest Bayern voor een tussenpaus, zo benadrukte voorzitter Uli Hoeness maandag opnieuw. "De terugkeer van Jupp geeft ons de tijd om in alle rust om een beslissing te nemen over wie op 1 juli 2018 voor de groep staat", aldus Hoeness.

Als mogelijke opvolgers circuleren namen als Thomas Tuchel (ex-Borussia Dortmund) en de pas 30-jarige Julian Nagelsmann van Hoffenheim, maar op dit moment is Bayern blij met Heynckes.

"Jupp is een meester in het voetbal, hij weet precies hoe het werkt", zei bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "We kunnen nu uitgebreid de tijd nemen om na te denken over volgend seizoen. In 2017 valt daar zeker geen beslissing meer over."

De eerste wedstrijd van Bayern onder Heynckes is zaterdag om 15.30 uur thuis tegen Freiburg. De club van Arjen Robben staat op de tweede plaats in de Bundesliga met vijf punten achterstand op Borussia Dortmund.

