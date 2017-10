Bondscoach Strachan zegt dat Schotland WK mist door genetisch probleem

Schotland speelde de laatste kwalificatiewedstrijd gelijk in Slovenië (2-2) terwijl directe concurrent Slowakije met 3-0 van Malta won en zo de tweede plaats in groep F voor zich opeiste.

"Genetisch gezien staan we op achterstand", zei Strachan tegen de BBC. "Op Spanje na waren wij wat lengte betreft het kleinste team in deze campagne. Het enige wat wij eraan kunnen doen is vechten voor elke bal."

"We kunnen wedstrijden winnen op werklust en dat eist een hoop van de spelers. Vandaag konden we dat niet brengen. We hadden een team op het veld moeten zetten waarmee we de lengte en kracht van de Slovenen konden bestrijden. Nu moesten we voor elke bal harder werken dan zij", analyseerde Strachan, die een aflopend contract heeft en niet inging op een mogelijk vertrek als keuzeheer.

Griffiths

Leigh Griffiths schoot Schotland na een half uur nog op voorsprong in Ljubljana. Vervolgens boog Slovenië de achterstand om in een 2-1 voorsprong door twee goals van invaller Roman Bezjak uit een vrije trap en een corner.

Robert Snodgrass kon namens de Schotten nog wel tekenen voor de gelijkmaker maar door een 3-0 overwinning van Slowakije op Malta was de remise niet genoeg voor de tweede plaats die recht geeft op deelname aan de play-offs.

Strachan benadrukte dat de nederlaag niet veroorzaakt was door de technische vaardigheden van zijn team. "Niemand kan mij wijs maken dat Slovenië technisch beter is dan wij. Maar fysiek hebben we een probleem."

Het mislopen van het WK hakte er flink in bij de ploeg. "Het is nog nooit zo stil geweest in de kleedkamer. Het is hard maar soms moet je pijn lijden voordat je iets bereikt", besloot Strachan.

Schotland had bij winst uitzicht op de eerste deelname aan het WK sinds 1998. In de acht voorgaande WK's waar de Schotten aan meededen was de groepsfase steeds het eindstation.

