Duitse bondscoach Löw tempert euforie na record in WK-kwalificatie

De Duitsers wonnen alle tien hun kwalificatieduels, iets wat voor het laatst door Spanje werd gepresteerd in aanloop naar het WK 2010. Ook Nederland bleef destijds zonder puntenverlies, maar de ploeg van toenmalig keuzeheer Bert van Marwijk speelde slechts acht wedstrijden.

Bovendien vestigde Duitsland een doelpuntenrecord door in tien duels liefst 43 goals te maken. Het oude record in een Europese kwalificatiecamapgne stond ook op naam van Spanje, dat 42 keer scoorde in de kwalificatie van het EK in 2000.

"Men maakt een fout als men deze kwalificatie als maatstaf beschouwt", temperde Löw zondagavond na een 5-1 zege op Azerbeidzjan de euforie.

"Natuurlijk was het goed, we hebben een knappe prestatie geleverd. Maar op het WK zullen de tegenstanders van een heel ander kaliber zijn. Ik wil over enkele maanden iets heel groots bereiken. Het wordt erg zwaar om tweemaal achter elkaar wereldkampioen te worden."

Galawedstrijd

Löw stelde zondag in Kaiserslautern een B-team op tegen Azerbeidzjan. Desondanks werd het een galawedstrijd voor de viervoudig wereldkampioen, die zich eind vorige week al had geplaatst voor het WK. Leon Goretzka scoorde met de hak en Emre Can was met een prachtig afstandsschot trefzeker.

De doellijntechnologie bewees zijn waarde door aan te tonen dat een kopbal van Sandro Wagner in zijn geheel over de lijn was. De 29-jarige aanvaller scoorde zo ook in zijn vijfde interland en is de eerste speler sinds Ronald Worm in de jaren '70 die in zijn eerste vijf wedstrijden voor 'Die Mannschaft' het net vond.

"We begonnen nog wat moeizaam, je zag dat we niet eerder in deze samenstelling hadden samengespeeld. In de tweede helft ging het al een stuk beter, dan merk je ook dat de tegenstander moe wordt", constateerde Löw.

In de historie van het WK gebeurde het pas tweemaal dat een ploeg zijn titel met succes verdedigde: Italië (1934 en 1938) en Brazilië (1958 en 1962).

De loting voor het WK wordt op 1 december in het Kremlin in Moskou verricht.