Bondsvoorzitter zegt dat Amrabat Marokko verkiest boven Oranje

"Amrabat zat zaterdagavond met zijn ouders op de tribune bij de interland tussen Marokko en Gabon. Hij gaat voor Marokko spelen", zei Lakjaa zondag tegen Marokkaanse media.

De uitspraken van Lakjaa komen niet als een verrassing omdat Amrabats broer Nordin Amrabat na de 3-0 zege op Gabon al zei dat "Sofyan enkel voor Marokko zal spelen".

De 30-jarige aanvaller van Leganes, die in de Eredivisie bij VVV-Venlo en PSV onder contract stond, speelde negentig minuten in het Stade Mohammed V in Casablanca. Door de zege op Gabon is Marokko dicht bij een WK-ticket. Mogelijk speelt Amrabat komende zomer dus op de eindronde in Rusland.

Debuut

Amrabat, die afgelopen zomer overstapte van FC Utrecht naar Feyenoord, werd geboren in Blaricum en heeft zowel een Nederlands als een Marokkaans paspoort.

De middenvelder speelde in het verleden voor beide jeugdselecties en maakte in maart van dit jaar zijn debuut in het nationale elftal van Marokko. Omdat het een oefeninterland tegen Tunesië betrof, mag Amrabat nog voor een ander land kiezen.

De KNVB sprak ook met Amrabat, maar bondscoach Dick Advocaat gaf aan dat hij eerst een vaste basisplaats bij Feyenoord moet hebben om in aanmerking te komen voor Oranje. Doordat Amrabat nu voor Marokko lijkt te kiezen, is dat niet meer aan de orde.

