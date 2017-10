Salah schiet Egypte voor het eerst sinds 1990 naar WK

In totaal wordt het de derde WK-deelname voor Egypte dat er ook in 1934 bij was. In 1990 zaten de Noord-Afrikanen in een groep met Nederland, waartegen verrassend een punt gepakt werd (1-1). Desondanks kwam Egypte destijds niet door de groepsfase.

Egypte, vijfvoudig winnaar van de Afrika Cup, is het tweede Afrikaanse land dat zich plaatst voor het WK. Zaterdag veroverde Nigeria het eerste Afrikaanse ticket voor Rusland.

Er zijn nog drie plekken over en het Marokko van Ajacied Hakim Ziyech en Feyenoord-captain Karim El Ahmadi is nog in de race.

Hector Cuper

Door de zege op Congo kwam Egypte op twaalf punten in de groep. De ploeg van de Argentijnse bondscoach Hector Cuper kan in de laatste speelronde in november niet meer ingehaald worden door Oeganda, Ghana of Congo.

Salah nam tegen Congo in de 63e minuut ook al de openingstreffer voor zijn rekening. Arnold Bouka leek met de gelijkmaker in de 87e minuut het feest van de Egyptenaren in Borg el Arab te verstoren, totdat de scheidsrechter de bal diep in blessuretijd op de strafschopstip legde en Salah koel bleef.