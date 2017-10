Salah schiet Egypte voor het eerst sinds 1990 naar WK

In totaal wordt het de derde WK-deelname voor Egypte dat er ook in 1934 bij was. In 1990 zaten de Noord-Afrikanen in een groep met Nederland, waartegen verrassend een punt gepakt werd (1-1). Desondanks kwam Egypte destijds niet door de groepsfase.

Egypte, zevenvoudig winnaar van de Afrika Cup, is het tweede Afrikaanse land dat zich plaatst voor het WK. Zaterdag veroverde Nigeria het eerste Afrikaanse ticket voor Rusland.

Er zijn nog drie plekken over en het Marokko van Ajacied Hakim Ziyech en Feyenoord-captain Karim El Ahmadi is nog in de race.

Hector Cuper

Door de zege op Congo kwam Egypte op twaalf punten in de groep. De ploeg van de Argentijnse bondscoach Hector Cuper kan in de laatste speelronde in november niet meer ingehaald worden door Oeganda, Ghana of Congo.

Salah nam tegen Congo in de 63e minuut ook al de openingstreffer voor zijn rekening. Arnold Bouka maakte in de 87e minuut de gelijkmaker, waarna de scheidsrechter de bal diep in blessuretijd op de strafschopstip legde en Salah koel bleef.

Na afloop bestormden uitzinnige Egyptisch fans het veld in het Borg El Arab Stadium.

Record

Voor doelman Essam El Hadary, die de negentig minuten volmaakte tegen Congo, wordt het een bijzonder WK. Als het toernooi begint, is hij ruim 45 jaar. Daarmee wordt hij de oudste speler ooit op een WK.

Het record is nu nog in handen van Faryd Mondragon. De Colombiaanse doelman was 43 jaar toen hij bij het WK van 2014 in Brazilië kort voor tijd in mocht vallen in de groepswedstrijd tegen Japan.

Mondragon verbeterde het record van de Kameroense spits Roger Milla, die op het WK 1994 42 jaar oud was. Milla is dankzij zijn goal dat toernooi tegen Rusland nog wel de oudste doelpuntenmaker ooit op een WK.