Polen verzekert zich van achtste WK-deelname, play-offs voor Denemarken

De Polen hadden in de laatste groepswedstrijd aan een punt voldoende om de eerste plaats in de groep veilig te stellen en daarmee een WK-ticket te pakken. Het ging in Warschau al snel de goede kant op voor de thuisploeg.

Krzysztof Maczynski maakte in de zesde minuut de 1-0 en na een kwartier stond de 2-0 al op het scorebord. Kamil Grosicki tekende voor de tweede treffer, waarna het in de slotfase toch nog spannend werd. Door goals van Stefan Mugosa en Zarko Tomasevic stond het zeven minuten voor tijd 2-2.

Via captain Robert Lewandowski en een eigen goal van de Montenegrijn Filip Stojkovic ging de zege alsnog naar Polen, dat voor het eerst sinds 2006 aanwezig zal zijn op het WK. Het wordt de achtste deelname voor het Oost-Europese land, dat op de WK's van 1974 en 1982 brons veroverde.

Lewandowski kende ook nog een persoonlijk succes. De goal van de 29-jarige spits van Bayern München was zijn zestiende in deze WK-kwalificatie en daarmee scherpte hij zijn eigen Europese record aan. Cristiano Ronaldo, die dinsdag met Portugal tegen Zwitserland speelt, staat op vijftien.

Het record was in handen van Predrag Mijatovic, die in de kwalificatie voor het WK van 1998 bij elkaar veertien doelpunten maakte voor Joegoslavië.

Denemarken

Denemarken wist voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Roemenië dat de eerste plek alleen nog in theorie haalbaar was, maar er moest wel een punt gepakt worden om zeker te zijn van de tweede plek.

Oud-Ajacied Christian Eriksen benutte in de zestigste minuut in Kopenhagen een strafschop, na een overtreding op Nicklas Bendtner. Vlak voor tijd maakten tien Roemenen, Cristian George Ganea kreeg na 63 minuten rood, via Ciprian Deac 1-1, maar die treffer deerde de Denen niet.

Ajax-middenvelder Lasse Schöne viel vlak voor de gelijkmaker in bij Denemarken, terwijl Ajax-spits Kasper Dolberg al na zeventig minuten Bendtner had vervangen. Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen werd vanwege zijn blessure niet geselecteerd.

Het is zeker dat de ploeg van bondscoach Age Hareide niet de slechtste nummer twee van de negen groepen is en dus wachten de play-offs.

Schotland

In groep F verzekerde niet Schotland, maar Slowakije zich zondag van de tweede plek. Slowakije won zelf de laatste groepswedstrijd tegen Malta met 3-0 en kreeg hulp van Slovenië, dat de Schotten in Ljubljana op 2-2 hield.

Beide landen eindigden daardoor op achttien punten, maar op basis van het doelsaldo pakten de Slowaken de tweede plaats. Daardoor kan de ploeg van bondscoach Jan Kozak via de play-offs proberen alsnog het WK in Rusland te bereiken, mits het niet de slechtste nummer twee van alle groepen blijkt te zijn.

In Ljubljana kwam Schotland via Leigh Griffiths nog wel op voorsprong. Dat betekende voor Slovenië de eerste tegentreffer voor eigen publiek in deze kwalificatiereeks. De ploeg van de vertrekkende bondscoach Srecko Katanec had Engeland thuis ook op 0-0 gehouden.

Katanec bracht direct na rust Roman Bezjak in de ploeg en de spits draaide de wedstrijd met twee doelpunten om. Robert Snodgrass bracht Schotland in de slotfase weer langszij, maar de benodigde derde treffer bleef uit voor de ploeg van bondscoach Gordon Strachan.

Bij Slowakije tegen Malta werden twee van de drie goals gemaakt door Adam Nemec, die in het seizoen 2015/2016 voor Willem II speelde. Ondrej Duda bepaalde de eindstand in Trnava op 3-0.

Koploper Engeland, dat zich donderdag met winst op Slovenië al verzekerde van de groepswinst en rechtstreekse kwalificatie voor het WK, sloot de reeks ongeslagen af.

De ploeg van bondscoach Gareth Southgate won in Vilnius met 0-1 van Litouwen. Aanvoerder Harry Kane maakte na 27 minuten uit een strafschop het enige doelpunt. De spits van Tottenham Hotspur klopte Ernestas Setkus, die vorig seizoen keeper was van ADO Den Haag.

Duitsland

Duitsland vestigde een record in de WK-kwalificatie. De wereldkampioen won in Kaiserslautern ook de laatste groepswedstrijd, met 5-1 van Azerbeidzjan, en voerde de productie in groep C zo op naar 43 treffers en een doelsaldo van +39.

Daarmee nam de 'Mannschaft' het Europese kwalificatierecord over van Spanje, dat 42 keer scoorde in de reeks richting het EK van 2000.

De ploeg van bondscoach Joachim Löw sloot de kwalificatiecampagne richting Rusland 2018 af met een perfecte score: dertig punten uit tien duels.

De Duitsers evenaarden daarmee de prestatie van Spanje in de kwalificatie voor het WK van 2010. De Spanjaarden eindigden toen ook dankzij tien zeges op dertig punten en pakten vervolgens in Zuid-Afrika de wereldtitel.

Duitsland verzekerde zich donderdag al van een ticket naar Rusland door Noord-Ierland met 3-1 te verslaan. Tegen Azerbeidzjan stuurde Löw liefst zeven andere spelers het veld in. Leon Goretzka, één van de vier Duitsers die wel mocht blijven staan, opende al in de achtste minuut de score met een fraai hakje.

Kort nadat Sandro Wagner een enorme kans op de 2-0 had gemist, kwam Azerbeidzjan langszij via Ramil Sjejdajev (1-1). De aanvaller kapte zich langs Antonio Rüdiger, die al vroeg in het veld was gekomen voor de geblesseerd afgehaakte Niklas Süle, en schoot de bal in de korte hoek onder de schutterende keeper Bernd Leno door. In de aanloop naar dat doelpunt liep de Duitse verdediger Shkodran Mustafi bij het sprintduel met Sjejdajev een kwetsuur op, waardoor hij net als Süle van het veld moest.

Het gastland liep in de tweede helft weg bij Azerbeidzjan. Door treffers van Wagner, Rüdiger, opnieuw Goretzka en Emre Can vestigde Duitsland een doelpuntenrecord. Aanvaller Amin Younes van Ajax mocht de laatste twintig minuten als invaller meedoen.

Noord-Ierland wist al voor de aftrap van de slotwedstrijd tegen Noorwegen dat het met negentien punten bij de acht beste nummers twee zit, goed voor een plek in de play-offs. De Noord-Ieren moesten in Oslo wel een nederlaag incasseren (1-0). Tsjechië, dat als derde eindigde in de groep, klopte San Marino met 5-0.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie