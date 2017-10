Polen voor het eerst sinds 2006 naar WK, play-offs voor Denemarken

De Polen hadden in de laatste groepswedstrijd aan een punt voldoende om de eerste plaats in de groep veilig te stellen en daarmee een WK-ticket te pakken. Het ging in Warschau al snel de goede kant op voor de thuisploeg.

Krzysztof Maczynski maakte in de zesde minuut de 1-0 en na een kwartier stond de 2-0 al op het scorebord. Kamil Grosicki tekende voor de tweede treffer, waarna het in de slotfase toch nog spannend werd. Door goals van Stefan Mugosa en Zarko Tomasevic stond het zeven minuten voor tijd 2-2.

Via captain Robert Lewandowski en een eigen goal van de Montenegrijn Filip Stojkovic ging de zege alsnog naar Polen, dat voor het eerst sinds 2006 aanwezig zal zijn op het WK. Het wordt de achtste deelname voor het Oost-Europese land, dat op de WK's van 1974 en 1982 brons veroverde.

Denemarken

Denemarken wist voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Roemenië dat de eerste plek alleen nog in theorie haalbaar was, maar er moest wel een punt gepakt worden om zeker te zijn van de tweede plek. Het is zeker dat de ploeg van bondscoach Age Hareide niet de slechtste nummer twee van de negen groepen is en dus wachten de play-offs.

Oud-Ajacied Christian Eriksen benutte in de zestigste minuut in Kopenhagen een strafschop, na een overtreding op Nicklas Bendtner. Vlak voor tijd maakten tien Roemenen, Cristian George Ganea kreeg na 63 minuten rood, via Ciprian Deac 1-1, maar die treffer deerde de Denen niet.

Ajax-middenvelder Lasse Schöne viel vlak voor de gelijkmaker in bij Denemarken, terwijl Ajax-spits Kasper Dolberg al na zeventig minuten Bendtner had vervangen. Feyenoord-spits Nicolai Jörgensen werd vanwege zijn blessure niet geselecteerd.

Schotland

In groep F verzekerde niet Schotland, maar Slowakije zich zondag van de tweede plek. Slowakije won zelf de laatste groepswedstrijd tegen Malta met 3-0 en kreeg hulp van Slovenië, dat de Schotten in Ljubljana op 2-2 hield.

Beide landen eindigden daardoor op achttien punten, maar op basis van het doelsaldo pakten de Slowaken de tweede plaats. Daardoor kan de ploeg van bondscoach Jan Kozak via de play-offs proberen alsnog het WK in Rusland te bereiken, mits het niet de slechtste nummer twee van alle groepen blijkt te zijn.

In Ljubljana kwam Schotland via Leigh Griffiths nog wel op voorsprong. Dat betekende voor Slovenië de eerste tegentreffer voor eigen publiek in deze kwalificatiereeks. De ploeg van de vertrekkende bondscoach Srecko Katanec had Engeland thuis ook op 0-0 gehouden.

Katanec bracht direct na rust Roman Bezjak in de ploeg en de spits draaide de wedstrijd met twee doelpunten om. Robert Snodgrass bracht Schotland in de slotfase weer langszij, maar de benodigde derde treffer bleef uit voor de ploeg van bondscoach Gordon Strachan.

Engeland

Koploper Engeland, dat zich donderdag met winst op Slovenië al verzekerde van de groepswinst en rechtstreekse kwalificatie voor het WK, sloot de reeks ongeslagen af.

De ploeg van bondscoach Gareth Southgate won in Vilnius met 1-0 met Litouwen. Aanvoerder Harry Kane maakte uit een strafschop het enige doelpunt.

