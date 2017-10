Pirlo (38) zet na dit MLS-seizoen definitief punt achter loopbaan

De 38-jarige Italiaan zal zijn in december aflopende contract niet verlengen bij de club in de Amerikaanse Major League Soccer.

Pirlo, oud-speler van AC Milan en Juventus en 116-voudig international van Italië, speelde dit seizoen slechts 15 van de 32 competitiewedstrijden voor New York City FC.

"Op een gegeven moment realiseerde ik me dat mijn tijd gekomen is. Iedere dag heb ik fysieke problemen en ik kan niet meer trainen zoals ik wil. Dan is het op mijn leeftijd wel genoeg", aldus Pirlo tegenover La Gazzetta dello Sport.

Wereldkampioen

Pirlo werd in 2006 in Duitsland wereldkampioen met de Italiaanse ploeg. Met AC Milan werd hij twee keer kampioen van Italië en won hij ook twee keer de Champions League. Bij Juventus pakte hij zelfs vier keer het kampioenschap in de Serie A.

New York City FC plaatste zich voor de play-offs, waarin het de eerste landstitel uit de korte clubgeschiedenis kan veroveren. De finale van de play-offs vindt plaats op 8 december.