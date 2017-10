Janssen erkent dat monsterzege Zweden van invloed was op Oranje

"Toch moesten we alles geven en dat lukte ook wel, want wat Zweden kan moeten wij ook kunnen", aldus Janssen tegenover de NOS.

Dat Oranje niet tot een grote uitslag kwam in Wit-Rusland kwam volgens de spits vooral door de gemiste kansen.

"We kregen in de eerste helft denk ik wel vier uitgelezen kansen, daarvan hadden we er meer dan één moeten maken. We waren wat ongelukkig voor de goal. We schoten op de lat en die keeper pakte en paar ballen."

Janssen verloor het geloof in een grote uitslag niet tijdens de wedstrijd. "Ik heb nooit gedacht dat het niet meer zou gaan lukken. Ik ben gewoon door blijven gaan en bleef mijn best doen."

Dost

De 23-jarige spits van Fenerbahçe vond niet dat bondscoach Dick Advocaat te laat zijn collega-spits Bas Dost inbracht.

"Dost is natuurlijk een gevaarlijke spits. Dat is positief, maar je offert ook een speler op op het middenveld of in de verdediging, waardoor er meer ruimtes komen. Dat gebeurde ook en daar moesten we aan wennen. Het inbrengen van Dost leverde uiteindelijk wel twee goals op."

Janssen heeft het geloof op kwalificatie voor het WK nog niet volledig opgegeven, al beseft hij wel dat het een vrijwel onmogelijke opgave wordt om 7-0 te winnen van Zweden.

"Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal. Daar moeten we aan vasthouden. Natuurlijk is de kans heel klein, maar zolang die hele kleine kans er toch is moet je erin geloven.", aldus Janssen.

