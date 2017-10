Costa Rica kwalificeert zich voor WK na late gelijkmaker tegen Honduras

De wedstrijd tussen Costa Rica en Honduras stond eigenlijk vrijdag al op het programma, maar door de hevige regenval in de nasleep van de storm Nate werd het duel verplaatst.

Honduras had voorafgaand aan het duel alleen nog een theoretische kans om zich te kwalificeren voor het WK. Costa Rica had aan een gelijkspel genoeg.

Uiteindelijk werd het punt voor Costa Rica binnengehaald door een treffer van Kendall Waston in de 90e minuut, nadat Honduras in de 66e minuut op voorsprong was gekomen via Eddie Hernandez.

Mexico

Mexico had zich eerder al geplaatst als groepswinnaar in de Noord-Amerikaanse poule. De Verenigde Staten hebben kwalificatie nog in eigen hand.

Na de 4-0 zege op concurrent Panama in de nacht van vrijdag op zaterdag hebben ze met nog één wedstrijd te gaan twee punten meer dan de Panamezen.

De eerste drie landen in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vier is veroordeeld tot het spelen van play-offs.

Het is voor Costa Rica de vijfde keer dat het zich plaatst voor een WK.