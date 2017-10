Advocaat verbaast zich over ruime zege Zweden op Luxemburg

"We gaan niet van tevoren zeggen dat het niet mogelijk is. Want het is wél mogelijk", zei Advocaat zaterdag tegen de NOS.

Oranje moet dinsdag met minimaal zeven doelpunten verschil van Zweden winnen om nog tweede te worden in groep A en zo naar de play-offs te gaan. Aanvoerder Arjen Robben zei dat zoiets onmogelijk is. "Dat vind ik een vreemd antwoord", zei Advocaat toen hij met die woorden werd geconfronteerd.

"Want we moeten nog een wedstrijd spelen. Of het reëel is? Die 8-0 van Zweden was toch ook niet reëel. Dan kunnen wij ook met 6-0 winnen. Moeten we met 7-0 winnen? O, dan maken we er nog eentje bij."

Stomme vraag

De 70-jarige coach had er de pest in dat Zweden zo'n ruime zege neerzette. "Dat is een uitslag die vandaag de dag in het topvoetbal niet meer voorkomt. Luxemburg speelde drie weken geleden uit tegen Frankrijk nog met 0-0 gelijk, dan kan je toch niet bedenken dat ze nu met 8-0 verliezen."

Een week geleden had de bondscoach op de persconferentie de vraag wat hij doet als Zweden met 8-0 zou winnen nog weggehoond. "Die winnen niet met 8-0, wat is dat nou voor stomme vraag?", zei hij toen.

"Ik vind het wel vreemd dat ze tegen Frankrijk zo'n beetje met twaalf man verdedigd hebben en nu zwaar op de aanval speelden", zei Advocaat zaterdag.

De bondscoach overwoog niet om vanwege de monsterscore van Zweden een extra aanvaller op te stellen tegen Wit-Rusland. Stormram Bas Dost kwam pas na de 1-1 van Wit-Rusland in het veld als vervanger van middenvelder Tonny Vilhena.

Pas in de slotfase kon Oranje een 1-3 zege afdwingen. "Er staan al vijf aanvallend ingestelde spelers in. Het heeft nog steeds met organisatie te maken. Als ik acht aanvallers opstel, wordt het hier 3-0 voor Wit-Rusland", aldus Advocaat.

