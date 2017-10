Realistische Robben laat hoop op WK-deelname met Oranje varen

Zweden heeft door de klinkende 8-0 overwinning op Luxemburg niet alleen drie punten meer dan Oranje, maar ook een veel beter doelsaldo. Nederland moet dinsdag in de Johan Cruijff Arena met minimaal zeven doelpunten verschil van Zweden winnen om tweede te worden en daarmee een play-offticket te bemachtigen.

"We moeten altijd blijven gaan tot de laatste minuut, maar ik kan beter zeggen wat iedereen gewoon denkt: dat het gewoon niet te doen is om Zweden met zulke grote cijfers te verslaan. Mensen kunnen hun telraam beter thuislaten", aldus Robben in de Borisov Arena tegen de NOS.

Oranje had het bijzonder lastig met Wit-Rusland in de Borisov Arena en tien minuten voor tijd stond het ook nog 1-1. Dankzij goals van Robben en Memphis Depay houdt Nederland theoretisch nog kans op WK-deelname.

8-0

Robben zegt dat Oranje al aangeslagen aan het duel met Wit-Rusland begon vanwege de verrassend grote zege van Zweden op Luxemburg. Het duel tussen die landen begon al om 18.00 uur.

"Die 8-0 was een dikke dreun in het gezicht. Dan kan je niks anders doen dan zelf een goede wedstrijd neerzetten, maar dat we hier niet met 8-0 kunnen winnen was ook wel duidelijk."

"In de eerste helft lieten we te veel kansen liggen, want we hadden wel met 4-0 voor kunnen staan. Na rust speelden we gewoon niet goed meer", concludeerde Robben.