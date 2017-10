Oranje ondanks zege bij Wit-Rusland zo goed als uitgeschakeld voor WK

Zweden boekte eerder op de avond een 8-0 monsterzege op Luxemburg. Daardoor hebben de Scandinaviërs drie punten meer en een doelsaldo van +12 ten opzichte van de ploeg van bondscoach Dick Advocaat. Koploper Frankrijk heeft vier punten meer dan Nederland na een 0-1 zege op Bulgarije.

Oranje kwam in Borisov door een treffer van Davy Pröpper halverwege de eerste helft op voorsprong. Er volgden kansen op meerdere treffers, maar Nederland was erg slordig in de afronding en verzuimde het nodige risico te nemen.

Vroeg in de tweede helft tekende Maksim Volodko voor de gelijkmaker. Kort voor tijd benutte Arjen Robben een strafschop voor Oranje en in blessuretijd schoot Memphis Depay een vrije trap binnen, waardoor Oranje nog enigszins kan blijven hopen op een mirakel.

Na het EK in 2016 lijkt Oranje opnieuw een eindtoernooi te missen. In 2002 ontbrak Nederland voor het laatst op een WK. Een 6-0 zege tegen Zweden zou dinsdag niet voldoende zijn, omdat het doelsaldo dan gelijk is en Zweden meer doelpunten heeft gemaakt. Oranje moet daarom met minimaal 7-0 winnen.

Pröpper

Nederland begon zeer matig aan de wedstrijd in Wit-Rusland, die als laatste strohalm gold in de WK-kwalificatie. Pas na 22 minuten ondernam de ploeg zijn eerste doelpoging. Een afstandsschot van Daley Blind zeilde vijf meter naast.

Het vormde wel het sein voor Oranje om een tandje bij te schakelen. Eerst raakte Vincent Janssen nog de lat, maar enkele minuten later was Pröpper wel trefzeker. Hij schoot via de vingertoppen van de doelman raak na goed terugleggen van Robben.

Nog voor het halfuur dacht Oranje op 0-2 te komen toen Ryan Babel en Janssen alleen voor de keeper kwamen, maar de goal werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel.

Daarna raakte Oranje het initiatief kwijt. Kort voor het einde van de eerste helft was Tonny Vilhena gevaarlijk met een afstandsschot, dat door doelman Sergey Chernik met moeite tot een hoekschop werd verwerkt. Kort daarna redde de keeper op een diagonaal schot van Janssen.

De spits van Fenerbahçe was ook na rust met een schot uit de draai dicht bij een treffer. Aan de overkant moest Cillessen voorkomen dat een inzet van Sergey Balanovich de gelijkmaker opleverde.

Even later was het toch raak, toen de mee opgestoomde linksback Volodko met een strak schot de verre hoek vond.

Extra spits

Advocaat bracht met Bas Dost een extra spits en de frustratie liep op bij Oranje. Janmaat en Wijnaldum kregen kort na elkaar gele kaarten voor onnodige overtredingen.

Nederland kwam na de gelijkmaker lange tijd niet meer in de wedstrijd en moest bij uitbraken van de Wit-Russen soms alle zeilen bijzetten om een achterstand te voorkomen.

Met nog zeven minuten te spelen claimde Dost tevergeefs een strafschop nadat een Wit-Russische verdediger de bal op zijn hand kreeg. Oranje kreeg wel een hoekschop, waarbij Dost naar de grond ging. Arbiter Michael Oliver gaf voor het lichte vergrijp nu wel een strafschop, die door Robben werd benut.

In het restant was de thuisploeg nog dicht bij de gelijkmaker. De lat bracht redding, Robben moest een bal van de lijn halen en even later ging een kopbal maar rakelings naast.

In blessuretijd schoot Memphis een vrije trap binnen, maar dat was slechts voor de statistiek. Dinsdag tegen Zweden is een 7-0 zege vereist.

