Nigeria plaatst zich als eerste Afrikaanse land voor WK 2018

De wedstrijd in het Godswill Akpabio International Stadium leek lange tijd in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar na 73 minuten viel alsnog de bevrijdende treffer. Alex Iwobi hielp de 'Super Eagles' aan de zege en daarmee ook een WK-ticket.

Nigeria komt door de overwinning namelijk op 13 punten in groep B en is daardoor niet meer in te halen. Naaste belager Zambia heeft zes punten minder met nog maar één wedstrijd te gaan.

Voor Nigeria is het de vijfde WK-deelname in de historie. Bij het mondiale eindtoernooi van 2014 in Brazilië reikte het land tot de achtste finales.

Kameroen

Het andere duel in groep B tussen Kameroen en Algerije eindigde in een 2-0 zege voor Kameroen.

Clinton Njie en Franck Pangop troffen doel namens de 'Ontembare Leeuwen', die echter net als Algerije en Zambia ontbreken op het WK van volgende zomer in Rusland.

Door de kwalificatie van Nigeria zijn er nog vier WK-tickets over voor Afrikaanse landen.