Nigeria plaatst zich als eerste Afrikaanse land voor WK 2018

De wedstrijd in het Godswill Akpabio International Stadium leek lange tijd in een doelpuntloos gelijkspel te eindigen, maar na 73 minuten viel alsnog de bevrijdende treffer. Alex Iwobi hielp de 'Super Eagles' aan de zege en daarmee ook een WK-ticket.

Nigeria komt door de overwinning namelijk op dertien punten in groep B en is daardoor niet meer in te halen. Naaste belager Zambia heeft zes punten minder met nog maar één wedstrijd te gaan.

Voor Nigeria is het de vijfde WK-deelname in de historie. Bij het mondiale eindtoernooi van 2014 in Brazilië reikte het land tot de achtste finales.

Het andere duel in groep B tussen Kameroen en Algerije eindigde in een 2-0 zege voor Kameroen. Clinton Njie en Franck Pangop troffen doel namens de 'Ontembare Leeuwen', die echter net als Algerije en Zambia ontbreken op het WK van volgende zomer in Rusland.

Marokko

In groep C boekte Marokko een belangrijke zege op Gabon: 3-0. Grote man bij de thuisploeg was Khalid Boutaïb, die alle doelpunten voor zijn rekening nam. De aanvaller trof één keer doel in de eerste helft en twee keer na rust.

Ajacied Hakim Ziyech en Feyenoorder Karim El Ahmadi stonden de hele wedstrijd in het veld bij Marokko, net als de geboren Amsterdammer Mbark Boussoufa. Nordin Amrabat werd vlak voor tijd uit het veld gehaald, Oussama Tannane bleef op de bank.

Marokko staat door de ruime zege aan kop in groep C met één punt voorsprong op Ivoorkust, de enige overgebleven concurrent. Op 6 november in de laatste groepswedstrijd spelen beide landen tegen elkaar in Ivoorkust. Marokko heeft aan een punt genoeg om de koppositie vast te houden en zich te plaatsen voor het WK.

Tunesië

Tunesië is al zo goed als zeker van een WK-ticket. De ploeg van bondscoach Nabil Maaloul zegevierde in groep A met 1-4 op bezoek bij Guinea. Daardoor behoudt Tunesië een voorsprong van drie punten op naaste belager Congo DR, dat zelf met 1-2 won van Libië.

Tunesië kan WK-deelname alleen nog mislopen als het op 6 november de laatste groepswedstrijd verliest van hekkensluiter Libië en Congo thuis afrekent met Guinea.

Afrika mag volgende zomer in totaal vijf landen afvaardigen bij het WK in Rusland.