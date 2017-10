Zweden minimaliseert WK-hoop Oranje, Frankrijk dicht bij groepswinst

Zweden begon de vijfde speelronde in de WK-kwalificatie zaterdagavond zelf al uitstekend door Luxemburg een pak slaag te geven.

In Solna maakte Marcus Berg zaterdag vier treffers voor de Zweden. Andreas Granqvist benutte twee strafschoppen en ook Mikael Lustig en Ola Toivonen droegen hun steentje bij aan de Zweedse zege.

Door de magere 1-3 zege van Oranje bij Wit-Rusland weten de Zweden dat de tweede plek zo goed als zeker is.

Zweden kan in de laatste speelronde het play-offticket nog verliezen aan Nederland, dat dinsdag dan wel met 7-0 moet winnen in de Johan Cruijff Arena. Zweden wordt groepswinnaar als het Oranje verslaat en Frankrijk in eigen huis punten morst tegen Wit-Rusland.

Onterechte strafschop

Zweden kreeg al vroeg in de wedstrijd tegen Luxemburg een onterechte strafschop. Toivonen zocht zelf het contact met een Luxemburgse verdediger op en liet zich gretig vallen, maar de Turkse arbiter Huseyin Gocek zag er een penalty in.

De Zweedse aanvoerder Granqvist schoot van elf meter feilloos raak. De voormalig verdediger van FC Groningen haalde meteen de bal uit het net om aan te geven dat de Scandinaviërs aan het doelsaldo wilden werken. In de achttiende minuut volgde de 2-0. Berg werd vrijgespeeld in het Luxemburgse strafschopgebied, waarna de oud-spits van FC Groningen en PSV beheerst raak schoot.

Berg tekende in de 37e minuut ook voor de 3-0. Oog in oog met Jonathan Joubert stuitte hij eerst nog op de doelman, maar de rebound kon Berg van dichtbij wel probleemloos binnen koppen. Na rust kreeg Luxemburg een zeldzaam kansje via invaller Gerson Rodriguez, maar de speler van Telstar schoot nipt naast.

Hattrick

Berg voltooide zijn hattrick met een gekruld schot van de rand van het strafschopgebied en zette Zweden in de 54e minuut op 4-0. Vrijwel elke kans leverde een treffer op voor Zweden, want enkele minuten later kopte verdediger Lustig uit een vrije trap de vijfde treffer binnen.

De thuisploeg kreeg na 67 minuten opnieuw een strafschop na hands van de Luxemburgse verdediger Chris Philipps. Granqvist stuurde ook bij zijn tweede penalty de doelman de verkeerde hoek in.

In de 71e minuut maakte Berg zijn vierde van de avond. Doelman Joubert verkeek zich op een hoge voorzet, zodat de spits van Al-Ain uit de Verenigde Arabische Emiraten bij de tweede paal simpel raak kon koppen. Met een prachtig schot in de kruising tekende oud-PSV'er Toivonen voor de 8-0.

Frankrijk

Frankrijk zette een belangrijke stap naar de eindzege in groep A. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps zegevierde in Sofia met 0-1 bij Bulgarije en nam de leiding in de poule zo weer over van Zweden.

De Fransen kenden een droomstart in het Vasil Levski Stadion, want Blaise Matuidi schoot al na drie minuten de openingstreffer binnen. Dat vroege doelpunt bleek ook de enige goal in de wedstrijd.

Frankrijk lijkt groepswinst bijna niet meer te kunnen ontgaan. 'Les Bleus' koesteren een punt voorsprong op Zweden en spelen dinsdag de laatste wedstrijd thuis tegen hekkensluiter Wit-Rusland.

Revanche

Na het verrassende gelijkspel tegen Luxemburg in de vorige wedstrijd en de klinkende zege van Zweden op Luxemburg telde voor Frankrijk niks minder dan drie punten tegen Bulgarije. Het was aan een fraaie treffer van Matuidi te danken dat de ploeg van Deschamps al vroeg op rozen zat in Sofia.

De middenvelder kreeg na drie minuten de bal aan de zijkant van het strafschopgebied en schoot hard en hoog binnen in de verre hoek. Een half uur na de vroege treffer kreeg Frankrijk ook direct een tegenvaller te verwerken. N'Golo Kanté raakte geblesseerd aan zijn hamstring en moest het veld verlaten.

Aan het begin van de tweede helft was het Bulgarije dat het meest gevaarlijk was, maar Frankrijk kwam goed weg na enkele hachelijke momenten voor het doel van aanvoerder Hugo Lloris. Frankrijk speelde niet bijzonder, maar hield stand in Sofia en lijkt groepswinst bijna niet meer te kunnen ontgaan.

Live op de hoogte blijven van alle duels in de WK-kwalificatie? Download de NUsport-app

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie