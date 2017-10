WK erg ver weg voor Oranje na 8-0 zege concurrent Zweden

Nederland moet zaterdagavond ruim zien te winnen in Wit-Rusland. Het duel in Borisov begint om 20.45 uur. Dinsdag speelt Oranje in de laatste poulewedstrijd thuis tegen Zweden. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat heeft dan een monsterzege nodig om nog tweede te worden in groep A en mogelijk een play-off te spelen.

In Solna maakte Marcus Berg zaterdag vier treffers voor Zweden. Andreas Granqvist benutte twee strafschoppen en ook Mikael Lustig en Ola Toivonen droegen hun steentje bij aan de Zweedse zege.

Het zou voor Oranje na het EK 2016 in Frankrijk het tweede misgelopen toernooi op rij zijn. De laatste keer dat Nederland ontbrak op een WK was in 2002.

Onterechte strafschop

Zweden kreeg al vroeg in de wedstrijd een onterechte strafschop. Ola Toivonen zocht zelf het contact met een Luxemburgse verdediger op en liet zich gretig vallen, maar de Turkse arbiter Huseyin Gocek zag er een penalty in.

De Zweedse aanvoerder Granqvist schoot van elf meter feilloos raak. De voormalig verdediger van FC Groningen haalde meteen de bal uit het net om aan te geven dat de Scandinaviërs aan het doelsaldo wilden werken.

In de 18e minuut volgde de 2-0. Berg werd vrijgespeeld in het Luxemburgse strafschopgebied, waarna de oud-spits van FC Groningen en PSV beheerst raak schoot.

Berg tekende in de 37e minuut ook voor de 3-0. Oog-in-oog met Jonathan Joubert stuitte hij eerst nog op de doelman, maar de rebound kon Berg van dichtbij wel probleemloos binnen koppen.

Na rust kreeg Luxemburg een zeldzaam kansje via invaller Gerson Rodriguez, maar de speler van Telstar schoot nipt naast.

Hattrick

Berg voltooide zijn hattrick met een gekruld schot van de rand van het strafschopgebied en zette Zweden in de 54e minuut op 4-0. Vrijwel elke kans leverde een treffer op voor Zweden, want enkele minuten later kopte verdediger Lustig uit een vrije trap de vijfde treffer binnen.

De thuisploeg kreeg na 67 minuten opnieuw een strafschop na hands van de Luxemburgse verdediger Chris Philipps. Granqvist stuurde ook bij zijn tweede penalty de doelman de verkeerde hoek in.

In de 71e minuut maakte Berg zijn vierde van de avond. Doelman Joubert verkeek zich op een hoge voorzet, zodat de spits van Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten bij de tweede paal simpel raak kon koppen.

Met een prachtig schot in de kruising tekende oud-PSV'er Toivonen voor de 8-0. Oranje zal daardoor met dezelfde cijfers van Wit-Rusland moeten winnen om dinsdag aan een 3-0 zege op Zweden voldoende te hebben.