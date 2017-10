Invaller Ronaldo redt Portugal, België wint recordinterland Vertonghen

De Zwitsers wonnen thuis met 5-2 van Hongarije en hebben daardoor aanstaande dinsdag genoeg aan een punt in de uitwedstrijd tegen de enige overgebleven concurrent, Portugal.

De Europees kampioen ontsnapte dankzij invaller Cristiano Ronaldo aan een blamage in en tegen Andorra en mag daardoor blijven hopen op directe plaatsing het WK. De vedette opende pas na een uur de ban in Andorra la Vella, waar uiteindelijk met 0-2 werd gewonnen.

Zwitserland kwam door de doelpuntrijke zege op Hongarije op 27 punten in groep B, drie meer dan Portugal (24). Daardoor volstaat voor de equipe van bondscoach Vladimir Petkovic dinsdag een gelijkspel in Estadio da Luz in Lissabon.

Dankzij goals van Granit Xhaka, Fabian Frei en Steven Zuber zat Zwitserland halverwege al op rozen in Basel. Na de hervatting maakte laatstgenoemde het kwartet vol.

Richard Guzmics deed vervolgens iets terug namens Hongarije, maar daarna was Stephan Lichtsteiner verantwoordelijk voor de vijfde Zwitserse goal. De eindstand werd op 5-2 bepaald door Roland Ugrai.

Portugal ploeterde een uur lang tegen het nietige Andorra en had het aan Ronaldo te danken dat een regelrechte afgang voorkomen werd. De aanvaller werd na de rust pas binnen de lijnen gebracht door bondscoach Fernando Santos.

In de slotfase maakte André Silva een einde aan alle onzekerheid bij de Portugezen door de veilige 0-2 op het scorebord te zetten in het Estadi Nacional van Andorra.

In het enige vroege zaterdagavondduel in groep B kwamen de Faeroër Eilanden en Letland niet tot scoren. Het bleef bij 0-0 in Torshavn.

Het reeds geplaatste België zette ook de voorlaatste wedstrijd in kwalificatiegroep H in winst om. De 'Rode Duivels' zegevierden in de recordinterland van Vertonghen met 3-4 in en tegen Bosnië-Herzegovina.

In Sarajevo moest het thuisland ondanks een voorsprong bij rust toch zijn meerdere erkennen in België, dat alleen twee punten heeft laten liggen in de thuiswedstrijd tegen Oostenrijk.

Bosnië verspeelde de tweede positie in de poule, die mogelijk recht geeft op deelname aan de play-offs om een WK-ticket. Na de nederlaag tegen de Belgen zag het Balkanland later op zaterdag concurrent Griekenland winnen op Cyprus.

Voor Vertonghen was het een bijzonder duel. De oud-Ajacied, die een van de Belgische treffers voor zijn rekening nam, kwam met zijn 96e interland op gelijke hoogte met recordhouder Jan Ceulemans.

België had al vroeg de leiding genomen in het Grbavica-stadion. Thomas Meunier schoot na vier minuten raak na voorbereidend werk van aanvoerder Eden Hazard. Toch ging Bosnië met een voorsprong rusten.

Haris Medunjanin, oud-jeugdinternational van Nederland, bracht de stand na een halfuur weer in evenwicht en negen minuten later werd het zelfs 2-1 via Edin Visca. De middenvelder profiteerde bij die goal van een enorme blunder van Vertonghen, die een lange bal verkeerd inschatte en zo een vrije doortocht verleende.

Na rust stelde België orde op zaken. Michy Batshuayi was na een uur spelen verantwoordelijk voor de gelijkmaker en uitgerekend feestvarken Vertonghen maakte zijn eerdere flater goed door de 2-3 van dichtbij binnen te tikken.

FC Utrecht-verdediger Dario Dumic leek de Bosniërs acht minuten voor tijd alsnog een punt te bezorgen, maar die hoop was maar van korte duur, want een minuut later bepaalde Yannick Carrasco de eindstand op 3-4.

Griekenland deed goede zaken in de strijd om een ticket voor de play-offs. Cyprus werd in Nicosia met 1-2 verslagen door goals van Kostantinos Mitroglou en Alexandros Tziolis. Het thuisland had de score nog geopend via Pieros Sotiriou.

Door de overwinning kwamen de Grieken op zestien punten, twee meer dan nummer drie Bosnië. Griekenland ontvangt dinsdag Gibraltar, de Bosniërs gaan op bezoek in Estland.

De Esten haalden zaterdag uit bij de nog puntloze hekkensluiter Gibraltar. Door goals van Siim Luts, Mattias Käit, Sergei Zenjov en Joonas Tamm (drie keer) werd het 0-6 in het Portugese Faro.

