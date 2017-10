Oranje met Babel en Rekik in WK-kwalificatieduel met Wit-Rusland

Voor Babel is het zijn eerste optreden in Oranje sinds november 2011, toen hij meedeed in de vriendschappelijke interland tegen Duitsland (3-0 verlies). De 42-voudig international krijgt tegen Wit-Rusland de voorkeur boven Memphis Depay.

Rekik speelt tegen Wit-Rusland pas de tweede interland in zijn loopbaan. De centrumverdediger van Hertha BSC debuteerde op 5 maart 2014 en maakte sindsdien geen minuten meer in het Nederlands elftal.

Watford-verdediger Daryl Janmaat neemt de rechtsbackpositie in en houdt daarmee Kenny Tete op de bank. Ajax-aanvoerder Joël Veltman is buiten de wedstrijdselectie gelaten door Advocaat.

Het middenveld van Oranje is intact gebleven ten opzichte van het laatste WK-kwalificatieduel met Bulgarije (3-1). Kevin Strootman, die in zes van de tot dusver acht gespeelde WK-kwalificatiewedstrijden meedeed, ontbreekt in de selectie door een blessure.

Doelsaldo

Het Nederlands elftal moet met grote cijfers winnen van Wit-Rusland om een goede kans te houden op de tweede plek in groep A, goed voor een play-offticket. Concurrent Zweden, dat zes punten meer heeft, won eerder op zaterdagavond met 8-0 van Luxemburg en heeft zodoende een veel beter doelsaldo.

De Scandinaviërs zijn dinsdag de laatste tegenstander van Oranje in de Johan Cruijff Arena. Frankrijk, koploper in groep A, gaat zaterdagavond op bezoek bij Bulgarije en sluit drie dagen later af tegen Wit-Rusland.

Het duel tussen Wit-Rusland en Oranje begint om 20.45 uur. De eerste wedstrijd tussen beide landen in De Kuip werd in oktober overtuigend met 4-1 gewonnen door Nederland.

Opstelling Oranje: Cillessen; Janmaat, Van Dijk, Rekik, Blind; Wijnaldum, Pröpper, Vilhena; Robben, Janssen, Babel.

Live op de hoogte blijven van de duels van Zweden en Oranje? Download de NUsport-app

Bekijk het programma en de stand in de WK-kwalificatie