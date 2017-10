Advocaat laat Veltman buiten selectie voor cruciaal duel met Wit-Rusland

In de 23-koppige selectie, die Advocaat vrijdag voor middernacht bij de FIFA moest inleveren, is wel plaats voor Bas Dost.

De spits viel vrijdag tijdens de training in de Borisov Arena uit met een knieblessure en eerder had hij een pijnlijke voet. Ondanks zijn plek in de selectie is het nog niet bekend of hij kan spelen tegen de Wit-Russen.

Een snel herstel voor Dost zou een meevaller voor Advocaat zijn. Oranje heeft in Borisov een ruime overwinning nodig om zicht te houden op deelname aan de play-offs voor het WK.

Zweden

De wedstrijd tussen Wit-Rusland en Nederland begint zaterdagavond om 20.45 uur in de Borisov Arena en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver.

Eerder op de avond, om 18.00 uur, speelt Zweden in Stockholm tegen Luxemburg. De Scandinaviërs hebben de felbegeerde tweede plek in handen en komen dinsdag in het afsluitende groepsduel naar Amsterdam.

Op dit moment heeft Nederland drie punten minder dan Zweden, dat bovendien over een beter doelsaldo beschikt.

Live op de hoogte blijven van de duels van Zweden en Oranje? Download de NUsport-app