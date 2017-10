'Gebrek aan scorend vermogen is groot nadeel voor Oranje in Borisov'

Oranje, dat mogelijk de geblesseerde Bas Dost mist, moet met een zo groot mogelijk verschil winnen als het uitzicht wil houden op de play-offs. Van Tiggelen ziet een gebrek aan scorend vermogen in de selectie van bondscoach Dick Advocaat.

"En als Dost inderdaad geblesseerd is, hebben we er nog een probleem bij", zegt de voormalig verdediger van Sparta en PSV. "We hebben nu geen pinchhitter meer als het nodig is. Arjen Robben maakt af en toe een doelpuntje, maar verder hebben wij geen jongens die er even twintig of dertig inschieten in een competitie."

"Dat is een heel groot nadeel. Daarnaast zijn er ook geen types die de ballen vanaf de zijkant voorgeven zodat een spits kan koppen. Het moet echt van de individuele acties komen."

De 60-jarige Van Tiggelen waarschuwt bovendien voor onderschatting van Wit-Rusland. "De Wit-Russen hebben niets te verliezen. Ze zoeken publiciteit en zullen proberen om Nederland, dat in Europa en de wereld toch hoog aangeschreven staat, pootje te lichten. Dus als Oranje de eerste goal maakt, zullen zij komen."

Aanval

Van Tiggelen ziet wel als voordeel dat er dan ruimte ontstaat. "Nederland moet alles op de aanval zetten. Ze moeten vooruit voetballen en met een zo hoog mogelijke score zien te winnen. Dan hebben ze het nog steeds niet in eigen hand, want ze zijn afhankelijk van wat Zweden tegen Luxemburg doet."

Ondanks de penibele situatie van het Nederlands elftal houdt 56-voudig international Van Tiggelen nog een klein beetje vertrouwen in het behalen van de tweede plaats in de groep.

"Ik geef ze tien tot twintig procent kans om het WK te halen. Ik ga ervan uit dat Luxemburg niet stunt en Zweden dus wint", zegt hij. "Maar ook als die uitslag meevalt, moet Oranje thuis nog met 3-0 of 4-0 winnen van Zweden en dat zie ik ze niet doen. We moeten realistisch zijn. De wedstrijd van dinsdag gaat waarschijnlijk nergens meer over."

"Alles draait dus om Zweden-Luxemburg. Tenzij je ze omkoopt in de laatste wedstrijd”, grapt Van Tiggelen. "Maar we gaan gewoon van het beste uit. Nederland verdient ook wel een feestje na het mislopen van het EK vorig jaar. We moeten een kruisje slaan."

