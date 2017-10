Spaanse bondscoach na 'moeilijke week' extra blij met WK-ticket

Tijdens de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Albanië waren er fluitconcerten te horen voor Catalaan Gerard Piqué, maar er was ook applaus.

"Het was een moeilijke week, maar het publiek was fenomenaal. Er was wat gefluit, maar het gaat er nu om dat we de positieve aspecten benadrukken van zowel het voetbal als het land", aldus Lopetegui.

"Ik wil graag op de goede dingen focussen. Als je een mooie foto ziet maar alleen maar op het stof let, verlies je het perspectief."

Spanje plaatste zich voor het WK in Rusland doordat groepsgenoot Italië verrassend met 1-1 gelijkspeelde tegen Macedonië. De ploeg van Lopetegui heeft daardoor vijf punten voorsprong en is niet meer in te halen.

Gele kaart

Lopetegui benadrukte dat hij Piqué geen opdracht had gegeven om expres een gele kaart te pakken en daardoor het laatste groepsduel te missen. De verdediger van FC Barcelona werd tegen Albanië bij een voorsprong van 3-0 bestraft en doet daardoor niet mee in en tegen Israël.

"Zoiets zou ik nooit doen. Het is de verdienste van de tegenstander dat het een felle wedstrijd was. We verloren de controle, vandaar de kaarten."

De bondscoach was blij dat zijn team zich herpakte na alle onrust rond de Catalaanse onafhankelijkheid. "Er is veel gebeurd, maar we hebben geprobeerd om iedere dag in het belang van de ploeg te denken."

"Aan de inzet lag het niet. We zijn blij en trots omdat dit erg belangrijk is voor Spanje. Het was niet makkelijk tegen Albanië, maar we hebben het goed gedaan."

Het wordt de vijftiende deelname aan een WK van Spanje, dat in 1974 voor het laatst ontbrak. In 2014 in Brazilië kwamen de Zuid-Europeanen mede door een 5-1 nederlaag tegen Oranje niet door de poulefase.

