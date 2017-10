Winnend Spanje dankzij misstap Italië zeker van WK

Met nog een speelronde te gaan in groep G heeft Spanje vijf punten voorsprong op Italië. Overigens was het bij een Italiaanse zege ook zo goed als zeker geweest dat de Spanjaarden naar het WK gaan, omdat de ploeg van Julen Lopetegui een imponerend doelsaldo (35-3) heeft.

Het wordt de vijftiende deelname aan een WK van Spanje, dat in 1974 voor het laatst ontbrak. In 2014 in Brazilië kwamen de Zuid-Europeanen mede door een 5-1 nederlaag tegen Oranje niet door de poulefase.

In de jacht op een WK-ticket stelde Spanje vrijdag tegen Abanië snel orde op zaken. Na 26 minuten in Estadio José Rico Pérez in Alicante stond de 3-0 eindstand al op het scoreborde. Rodrigo (Valencia), Isco (Real Madrid) en Thiago (Bayern München) waren trefzeker.

Gerard Piqué kreeg van bondscoach Julen Lopetegui gewoon een basisplaats. De verdediger van FC Barcelona kreeg de afgelopen dagen veel kritiek van de Spaanse fans omdat hij een groot voorstander was van het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid.

In Alicante klonk zowel applaus als gefluit toen Piqué in de 60e minuut werd gewisseld. De 30-jarige Catalaan had kort daarvoor geel gekregen, zijn tweede boeking in de kwalificatiereeks, waardoor hij geschorst is voor de laatste groepswedstrijd tegen Israël. Rechtsback Alvaro Odriozola van Real Sociedad maakte als basisspeler zijn debuut.

Italië-Macedonië

Italië weet na het gelijkspel vrijdag tegen Macedonië dat het is veroordeeld tot het spelen van play-offs. De Italianen spelen maandag nog uit tegen Albanië, maar bij dat duel staat niets meer op het spel.

Door een goal in de veertigste minuut van Giorgio Chiellini leek Italië in Turijn op weg naar winst, maar dertien minuten voor tijd maakte Aleksandar Trajkovski namens Macedonië de 1-1. De 39-jarige Gianluigi Buffon speelde zijn 172e interland.

De doelman, die na dit seizoen stopt, zal met Italië het WK moeten halen om het wereldrecord van de Egyptenaar Ahmed Hassan (184 interlands) te verbeteren.

De derde wedstrijd vrijdag in groep G werd door Israël met 0-1 gewonnen bij Liechtenstein. Eitan Tibi maakte in Vaduz de enige goal van de wedstrijd.

