Jong Ajax verstevigt koppositie in Jupiler League, NEC verslaat Fortuna

Na een minuut stilte voor de vrijdag overleden burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan, zette Siem de Jong Jong Ajax al in de tweede minuut op voorsprong en schreef daarmee geschiedenis. De 28-jarige middenvelder is de eerste speler ooit die voor Ajax, PSV, Jong PSV en Jong Ajax gescoord heeft.

Sylla Sow maakte na tien minuten gelijk voor de Utrechters, waarna Mateo Cassierra via een Utrechts been in de 57e minuut voor de winnende Ajax-treffer tekende. De herstelde Daley Sinkgraven maakte als linksback de negentig minuten vol bij de Amsterdamse club, die nu vier punten voorsprong heeft op Fortuna.

Fortuna

Fortuna begon tegen nummer drie NEC uitstekend. Na zes minuten maakte Finn Stokkers 1-0 in Sittard, maar halverwege was het 1-1 door een goal van Mohamed Rayhi. Met een hard schot bracht Guus Joppen NEC de 1-2 zege.

Diezelfde Joppen kreeg twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart en dus rood. Met tien man hield NEC vooral dankzij doelman Joris Delle stand, waardoor de achterstand op Fortuna slonk tot een punt.

De Graafschap

De Graafschap deed ook goede zaken. Dankzij goals na rust van Daryl van Mieghem en Mark Diemers won de ploeg van trainer Henk de Jong met 0-2 bij Helmond Sport, waardoor de 'Superboeren' stegen naar de vierde plaats. Helmond Sport is hekkensluiter van de Jupiler League. De Brabanders wachten na acht speelronden nog op de eerste zege.

Bij het duel tussen de beloftenploegen van AZ en PSV ging de overwinning (1-2) naar de Alkmaarders. Fred Friday, vorig seizoen vijf keer trefzeker in de Eredivisie, scoorde in Eindhoven voor rust twee keer voor Jong AZ. De Belg Matthias Verreth maakte in de tweede helft de goal voor Jong PSV. Jong AZ staat nu op een verdienstelijke vijfde plek.

FC Emmen won thuis met 2-0 van SC Cambuur, dat slecht begon aan het seizoen en veertiende staat. Cas Peters en Omran Haydari scoorden in de Jens Veste in Drenthe.

Go Ahead

Ook degradant Go Ahead Eagles kende een zwak begin in de Jupiler League, maar de Deventenaren boekten vrijdag een flinke zege. Op bezoek bij FC Oss werd met liefst 1-6 gewonnen. Sam Hendriks scoorde twee keer. De andere Go Ahead-goals kwamen op naam van Peter Langedijk, Givan Werkhoven, Patrick Maneschijn en Joey Suk. Fatih Kamaci deed namens Oss iets terug.

FC Almere City vond dankzij een 3-2 zege op MVV aansluiting bij de middenmoot. Atilla Yildirim scoorde twee keer voor de Limburgers, maar dat was dus niet genoeg om een nederlaag te voorkomen. Arsenio Valpoort nam twee goals van Almere voor zijn rekening en de Indonesiër Ezra Walian maakte er één.

Volendam

Onderin wil het maar niet vlotten met FC Volendam, dat thuis met 3-4 verloor van Telstar. Joey Veerman scoorde twee keer en Enzo Stroo was ook trefzeker voor de Volendammers. De Amerikaan Andrija Novakovich was met twee goals de belangrijkste man aan de kant van Telstar. Mohamed Hamdaoui en Frank Korpershoek maakten de andere doelpunten voor de ploeg van trainer Mike Snoei.

Ook FC Dordrecht tegen FC Eindhoven werd een doelpuntenfestijn (4-3). Dankzij twee goals van Robert Mutzers, en één van de Macedoniër Denis Mahmudov en Jafar Arias kwam de thuisploeg met 4-1 voor. Via de Belgen Dennis van Vaerenbergh en Hervé Matthys werd het in de slotfase nog 4-3, maar daar bleef het bij. De eerste goal van Eindhoven kwam van Mart Lieder.

De tiende wedstrijd van de achtste Jupiler Leagie-speelronde gaat tussen RKC Waalwijk en FC Den Bosch. Dat duel wordt zondag om 14.30 uur in Waalwijk gespeeld.

