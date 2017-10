Langeler vindt dat Jong Oranje te weinig scoorde tegen Letland

Langeler had wel wat meer goals willen zien van zijn ploeg. "Ik heb op sommige momenten echt zitten genieten op de bank. We hadden alleen meer doelpunten moeten maken. Een grote score had er echt ingezeten", aldus de trainer op de site van de KNVB.

Jong Oranje kwam na zeventien minuten op voorsprong door een blunder van de Letse keeper, die een afstandsschot van Oussama Idrissi door zijn handen liet glippen. Steven Bergwijn en Bart Ramselaar (penalty) zorgden nog voor rust voor de andere twee treffers.

De 47-jarige Langeler, die aanvaller Justin Kluivert en doelman Justin Bijlow liet debuteren, erkende dat zijn ploeg in de tweede helft wat minder werd. "Letland ging op een gegeven moment met elf man voor de goal hangen. Dat is lastig voetballen. Desondanks kunnen we tevreden zijn."

De ploeg van Langeler boekte tegen Letland de eerste zege van deze kwalificatiereeks, na een gelijkspel tegen Engeland (1-1) en een nederlaag tegen Schotland (2-0).

"We hebben in Schotland verdiend verloren. Zij speelden erg opportunistisch, een manier van spelen die ons helemaal niet lag. Tegen Letland konden wij meer ons eigen spel spelen", aldus Langeler.

Oekraïne

Dinsdag wacht Jong Oranje een duel met Oekraïne. "Het is een lastige tegenstander, maar ik hoop dat wij op dezelfde manier kunnen spelen als tegen Letland."

De bondscoach gaat voor dat duel meerdere wijzigingen aanbrengen in zijn elftal. "Sommige jongens spelen niet wekelijks bij hun club. Het is niet verstandig om hen twee volledige wedstrijden te laten spelen. Dat is tegen Schotland wel gebleken."