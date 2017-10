IJsland op drempel van WK-debuut, Turkije uitgeschakeld

Omdat concurrent Kroatië punten verspeelde in de thuiswedstrijd tegen Finland (1-1), nam het IJsland de eerste plaats in groep I over. Bij winst maandag in Reykjavik op hekkensluiter Kosovo, gaan de IJslanders als groepswinnaar naar het WK.

De kwartfinalist van het laatste EK heeft twee punten voorsprong op Kroatië en Oekraïne, die het maandag in Kiev tegen elkaar opnemen. Inzet van dat duel lijkt de tweede plaats en daarmee een plekje in de play-offs.

Turkije kan zich door de pijnlijke nederlaag definitief niet meer plaatsen voor het WK. De Turken deden alleen in 1954 en in 2002 mee.

Gudmundsson

IJsland profiteerde in Eskisehir dankbaar van matig verdedigen van de Turken, die niet de indruk maakten dat ze voor hun laatste kans streden.

Johann Berg Gudmundsson, oud-speler van AZ, opende na een halfuur de score. Birkir Bjarnason kreeg enkele minuten later alle ruimte om de 0-2 binnen te schieten. Kort na rust besliste Kári Arnason het duel met de derde treffer.

Oekraïne hield zijn kansen op WK-deelname wel in leven door met 2-0 te winnen bij Kosovo. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko kwam na een uur op voorsprong door een eigen doelpunt van een Kosovaarse verdediger. Andriy Yarmolenko besliste de wedstrijd in de slotfase.

Servië

In groep D slaagde Servië er door een nederlaag bij Oostenrijk niet in om zich al te verzekeren van kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Rusland. De Serviërs moesten voor een WK-ticket winnen van het al uitgeschakelde Oostenrijk, maar leden in Wenen een onverwachte 3-2 nederlaag.

De Serviërs kwamen nog wel vroeg op voorsprong door Luka Milivojevic. Guido Burgstaller en voormalig FC Twente-aanvaller Marko Arnautovic scoorden vervolgens voor Oostenrijk, waarna Namenja Matic van Manchester United 2-2 maakte. Invaller Louis Schaub tekende vlak voor tijd voor de winnende treffer in Wenen.

Bij Oostenrijk maakte verdediger Maximilian Wöber zijn debuut. De miljoenenaankoop van Ajax speelde de hele wedstrijd als linksback en kreeg vlak voor rust een gele kaart.

Wales

Eerder op de avond had Wales in dezelfde groep gewonnen bij Georgië met 1-0, door een doelpunt van Tom Lawrence. Ierland won thuis met 2-0 van Moldavië en houdt daardoor ook nog een kans op het WK. Daryl Murphy tekende voor beide treffers in Dublin.

Servië staat met 18 punten nog wel bovenaan in de groep, maar zag Wales (17) en Ierland (16) naderen. Maandag staat in de laatste speelronde Wales tegen Ierland op het programma, terwijl Servië thuis aantreedt tegen Georgië.

