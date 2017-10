Jong Oranje boekt tegen Letland eerste zege in EK-kwalificatie

Halverwege stond de eindstand al op het scorebord in Doetinchem. Oussama Idrissi, Steven Bergwijn en Bart Ramselaar (penalty) tekenden voor de doelpunten.

Jong Oranje kon de zege goed gebruiken, nadat het in de eerste twee wedstrijden in groep 4 slechts één punt pakte. Tegen Schotland werd met 2-0 verloren en het duel met Engeland eindigde in 1-1. De Schotten en de Engelsen gaan ook aan kop in de groep met vier punten uit twee wedstrijden. De volgende kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje is dinsdag in Kiev tegen Oekraïne.

De nummers één van de negen poules gaan direct naar het EK, waar een ticket is te verdienen voor de Olympische Spelen in Peking in 2020. De vier beste nummer twee spelen play-offs.

Bijlow

Het werd vrijdagavond op De Vijverberg snel duidelijk dat Jong Oranje weinig te vrezen had van de Letten. De Letse defensie oogde kwetsbaar en doelman Vladislavs Kurakins maakte ook geen sterke indruk. Na zeventien minuten ging Kurakins hopeloos in de fout en was het 1-0 voor Nederland. Vanaf een meter of twintig schoot FC Groningen-aanvaller Idrissi recht op de doelman, maar die liet de bal glippen.

Idrissi was als linksbuiten begonnen, maar wisselde veelvuldig van kant met rechtsbuiten Justin Kluivert, die zijn debuut maakte voor Jong Oranje. Ook Feyenoord-doelman Justin Bijlow mocht van Langeler voor het eerst starten.

Langeler koos daarnaast voor ervaren krachten als Bart Ramselaar en Riechedly Bazoer. De middenvelder van VfL Wolfsburg was dicht bij de 2-0, maar nadat hij de keeper omspeeld had kreeg hij de bal er vanuit een moeilijke hoek niet in.

Aangever bij die kans was Bergwijn en dat was in de eerste helft ook de uitblinker aan Nederlandse kant. Uit de draai schoot de PSV-aanvaller de 2-0 op het scorebord. Ook de derde goal kwam op naam van een PSV'er. Op slag van rust benutte Ramselaar een strafschop, na hands van een Letse verdediger.

Lammers

In de tweede helft kon Jong Oranje met het oog op de uitwedstrijd tegen Oekraïne gas terugnemen. Bergwijn werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald ten faveure van Sam Lammers.

Niet veel later kopte de invaller van PSV over uit een voorzet van Idrissi. Frenkie de Jong probeerde het nog met een schot van afstand en ook Ramselaar kreeg de bal er niet in.

In de slotseconden kon Oranje counteren naar 4-0, maar Timothy Fosu-Mensah liet na de score verder op te voeren. De verdediger van Crystal Palace schoot voorlangs, waardoor het bij drie goals bleef.