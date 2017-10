Bondscoach Luxemburg vindt dat Oranje terecht onder Zweden staat

"We hebben tegen beide landen gespeeld en Zweden is stabieler. Dat is toch een belangrijke kwaliteit", aldus Holtz vrijdag op een persconferentie in de Friends Arena waar onder andere VI aanwezig was.

Luxemburg kan het Nederlands elftal zaterdag helpen door niet te verliezen van Zweden. In dat geval heeft Oranje plaatsing voor de play-offs om WK-kwalificatie weer in eigen hand. Zeges op Wit-Rusland en Zweden in de laatste twee wedstrijden zouden dan volstaan voor de ploeg van Dick Advocaat.

Holtz is niet van plan om heel verdedigend te gaan spelen met zijn ploeg in Zweden. "Je kan zeggen: we gaan de hoge bal hanteren en negentig minuten verdedigen. Maar wat dan? Zo’n bal krijg je dan snel weer terug en met alleen maar tegenhouden win je niks."

Geen garantie

Luxemburg, nummer vijf in poule A, zorgde in de vorige speelronde voor een stunt door Frankrijk in eigen huis op 0-0 te houden. Dat resultaat is volgens Holz geen garantie dat zijn elftal nu weer een nederlaag kan voorkomen.

"Zweden en Frankrijk zijn niet met elkaar te vergelijken. De Fransen zijn technisch beter, maar de Zweden zijn atleten die ver zijn gekomen dankzij hun teamgeest. Toch kwamen ze in Luxemburg goed weg. Toen vond ik ons beter dan zij, maar morgen in eigen huis zijn ze natuurlijk wel favoriet", aldus de 48-jarige bondscoach.

Zweden en Luxemburg trappen zaterdag om 18.00 uur af in de Zweedse Friends Arena. Oranje zal in ieder geval hopen dat de Luxemburgers de schade beperkt weten te houden, zodat het verschil van zes in doelsaldo met Zweden in de laatste twee wedstrijden nog goed gemaakt kan worden.

Nederland gaat zaterdag om 20.45 uur op bezoek bij Wit-Rusland. Dinsdag volgt het laatste groepsduel voor Oranje, thuis tegen Zweden.