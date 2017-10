Jong Oranje met debutanten Kluivert en Bijlow tegen Letland

De 19-jarige Bijlow, die eerder dit seizoen debuteerde voor Feyenoord, krijgt van bondscoach Art Langeler de voorkeur boven FC Twente-doelman Joël Drommel. Kluivert begint als rechtsbuiten. Steven Bergwijn en Oussama Idrissi completeren de voorhoede van Nederland.

De opstelling van Jong Oranje telt drie spelers die al voor het 'grote Oranje' in actie kwamen. Timothy Fosu-Mensah van Crystal Palace speelde vorige maand nog tegen Frankrijk en Bulgarije. Denzel Dumfries, captain Jeremiah St. Juste en Thomas Ouwejan zijn de andere verdedigers.

Op het middenveld beginnen zesvoudig international Riechedly Bazoer en Bart Ramselaar, die drie keer in actie kwam voor het Nederlands elftal. Frenkie de Jong is de derde middenvelder in het elftal van Langeler.

Jong Engeland

Jong Oranje-Jong Letland begint om 18.00 uur op de Vijverberg en staat onder leiding van de Finse arbiter Dennis Antamo. Na een nederlaag tegen Schotland (2-0) en een gelijkspel tegen Engeland heeft Nederland een zege nodig om weer zicht te krijgen op het EK.

De Letten hebben al drie wedstrijden gespeeld en pakten daarin twee punten. Jong Oekraïne en Jong Engeland gaan aan de leiding in de groep met vier punten uit twee duels. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in 2019 in Italië en de beste vier nummers twee spelen play-offs.

Opstelling Jong Oranje: Bijlow; Dumfries, Fosu-Mensah, St. Juste, Ouwejan; Bazoer, F. de Jong, Ramselaar; Kluivert, Bergwijn, Idrissi.