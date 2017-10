Oranje met Van Dijk tegen Wit-Rusland, Dost geblesseerd

"Van Dijk is fit en ziet er scherp uit", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie. De keuze voor de 26-jarige Van Dijk is opvallend omdat hij maandag pas aan de selectie werd toegevoegd. In de pikorde is hij meteen centrale verdedigers voorbij.

"Ik vind dat Van Dijk verder is dan bijvoorbeeld Matthijs de Ligt", zei Advocaat, die Van Dijk afgelopen zaterdag voor het eerst in maanden weer een hele Premier League-club voor Southampton zag spelen. "Toen wist ik niet hoe snel ik hem erbij moest halen. Hij zal spelen."

Advocaat weet alleen nog niet of Van Dijk een van de drie of een van de vier verdedigers wordt tegen Wit-Rusland. "We willen Wit-Rusland weinig ruimte geven. Ik twijfel nog of we daarvoor drie of vier man achterin nodig hebben."

De bondsocach gaf wel al duidelijkheid over de keeper. Cillessen krijgt de voorkeur boven Jeroen Zoet, ondanks dat hij bij FC Barcelona al langere tijd geen wedstrijd gespeeld heeft. "Bij mijn vorige interlands heeft Cillessen ook gekeept en ik wil het zoveel mogelijk hetzelfde houden."

Dost

Voor Dost leek een rol als pinchhitter weggelegd in Borisov, maar hij is waarschijnlijk niet inzetbaar. Nadat hij woensdag in Katwijk al geblesseerd van het trainingsveld ging, maakte hij vrijdag in Wit-Rusland de oefensessie ook niet af.

De spits van Sporting Lissabon zou zaterdag in het veld komen als Nederland iets moet forceren. Met het oog op de strijd met Zweden, dat thuis speelt tegen Luxemburg, om de tweede plek lijkt winnen alleen niet genoeg voor Oranje. Nederland moet ook denken aan het doelsaldo.

Advocaat benadrukte echter dat in eerste instantie het doel is om te winnen van Wit-Rusland. "Het gaat eerst om drie punten. En als dat gebeurt het liefst met zoveel mogelijk goals. We moeten agressief spelen en ik heb er vertrouwen in dat dat gaar gebeuren. Op de training gisteren zag het er fris uit. De spelers geloven erin."

Wit-Rusland-Nederland begint zaterdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. De aftrap bij Zweden tegen Luxemburg is al om 18.00 uur in Stockholm en dat lijkt een voordeel voor Oranje.

"De spelers zullen vooraf weten wat de uitslag is bij Zweden. Naar aanleiding daaarvan kun je altijd iets doen", beseft Advocaat. "Maar of het echt een voordeel is, weten we pas na afloop. Ik heb er in ieder geval vertrouwen in dat we hier winnen en dinsdag ook thuis tegen Zweden. En ik hoop dat dat genoeg is om de play-offs te halen voor het WK."

Live op de hoogte blijven van de duels van Zweden en Oranje? Download de NUsport-app