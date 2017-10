Zweden wil nog niet aan wedstrijd tegen Nederlands elftal denken

"Luister, wij moeten morgen winnen. Das één. Daarna gaan we pas kijken naar het aantal doelpunten...", zei Andersson volgens de NOS vrijdag op zijn persconferentie.

Het doelsaldo kan weleens beslissend worden in de strijd om de tweede plaats in groep A en daarmee een ticket voor de play-offs van de mondiale eindronde van volgend jaar in Rusland.

Zweden verdedigt in de laatste twee wedstrijden een voorsprong van drie punten en ook nog eens zes doelpunten op Oranje, dat het zaterdag eerst vanaf 20.45 uur in Minsk opneemt tegen Wit-Rusland.

Opvallend is dat Zweden al om 18.00 uur in Solna aftrapt tegen Luxemburg. Waar middenvelder Sebastian Larsson zich daar donderdag nog enorm druk over maakte, wil Andersson daar weinig woorden aan vuil maken.

"Ik vind het geen voordeel of nadeel dat we eerder spelen. Ik herhaal, we kijken alleen naar onszelf."

Olsen

Ook Olsen probeert deze week nog zo weinig mogelijk aan Nederland te denken. "Eerst wacht Luxemburg. Dat is voor ons een zeer belangrijke wedstrijd als het om de uitslag gaat", is de international van FC Kopenhagen zich bewust van het belang van het doelsaldo.

Zweden kan zelfs nog poulewinnaar worden, aangezien de Scandinaviërs maar één punt achterstand hebben op koploper Frankrijk, dat zaterdag in Bulgarije speelt en dinsdag voor eigen publiek Wit-Rusland treft.

"We vrezen geen enkele tegenstander. Respect is goed, maar bang zijn we voor niemand'', verzekerde Olsen, die zijn geluk graag in de Premier League wil gaan beproeven.

"Mijn toekomst komt later wel. Eerst maar eens het WK in Rusland halen. Die ervaring wil ik volgend jaar zomer absoluut meemaken'', benadrukte Olsen.