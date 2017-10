Opmerkelijke penaltyserie tussen Lisse en Hoek moet definitief over

De Tweede Divisionist uit Lisse had een kort geding aangespannen tegen de KNVB, maar vindt geen gehoor.

"Volgens de voorzieningenrechter is de KNVB in redelijkheid en bij afweging van alle belangen tot dit besluit gekomen", meldt de KNVB. De nadere motivering van de beslissing van de rechter volgt later, uiterlijk maandag 16 oktober.

De penaltyserie wordt woensdag om 21.00 uur overgedaan op het veld van FC Lisse. De spelers en staf van Hoek moeten daarvoor in totaal zo'n 380 kilometer reizen.

ABBA-principe

FC Lisse won de strafschoppenserie tegen Hoofdklasser Hoek vorige maand met 5-4 nadat het na negentig minuten en verlenging gelijk was. De bond vond dat de penalty's over moeten, omdat scheidsrechter Marc Nagtegaal ze volgens het zogeheten ABBA-principe liet nemen.

Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Dit is echter in strijd met de KNVB-reglementen, waarin staat dat de strafschoppen om en om genomen moeten worden.

In de tweede ronde van het bekertoernooi gaat Lisse of Hoek op woensdag 25 oktober op bezoek bij Heracles Almelo. Dat duel begint om 19.45 uur.