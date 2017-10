Sampaoli houdt dankzij Messi geloof in WK-ticket Argentinië

De Argentijnen kwamen in de nacht van donderdag op vrijdag niet verder dan 0-0 tegen Peru, zakten in de WK-kwalificatiegroep naar plek zes en hebben nog één duel om minimaal vijfde te worden en daarmee de play-offs te halen.

Hoewel Argentinië tegen Peru voor de zoveelste keer puntenverlies leed, was de 57-jarige Sampaoli lovend over Messi. "Messi heeft gestreden voor wat hij waard is", aldus de coach.

"Hij heeft het ware gezicht van Argentinië laten zien. Als we dinsdag van Ecuador winnen, gaan wij gewoon naar het WK in Rusland."

Argentinië, dat nu op doelsaldo zesde staat, moet de laatste wedstrijd winnen van Ecuador om hoe dan ook zeker te zijn van de vijfde plaats, die rechtgeeft op deelname aan de play-offs. Een gelijkspel is mogelijk ook voldoende.

Boos

Messi had tegen Peru, waar Feyenoorder Renato Tapia bijna de hele wedstrijd speelde, geen geluk in de afronding. Zo raakte de aanvaller van FC Barcelona de paal en zag hij doelman Pedro Gallese een aantal fraaie reddingen verrichten.

Volgens Sampaoli was het een klein wonder dat Argentinië de overwinning in het stadion van Boca Juniors niet naar zich toetrok. "De ploeg is boos, omdat een overwinning ons kennelijk niet was gegund", baalde de Argentijn.

Tweevoudig wereldkampioen Argentinië ontbrak in 1970 voor het laatst op een WK. Bij het vorige WK in 2014 haalde het land nog de finale, waarin het verloor van Duitsland. In de halve eindstrijd werd toen Nederland verslagen.

De laatste wedstrijden in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie worden op woensdag 11 oktober gespeeld.

