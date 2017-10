Tuchtcommissie spreekt ADO-verdediger Beugelsdijk vrij van schorsing

De 27-jarige Beugelsdijk ging eerder niet akkoord met een voorstel van vier duels schorsing, waarop de aanklager betaald voetbal van de KNVB de eis verhoogde tot vijf wedstrijden.

De zaak werd daardoor aan de tuchtcommissie werd voorgelegd, maar die acht niet bewezen dat Beugelsdijk NAC-speler Pablo Mari een elleboogstoot zou hebben gegeven.

Het incident was scheidsrechter Siemen Mulder ontgaan, waarna op basis van tv-beelden alsnog een onderzoek werd gestart. Beugelsdijk maakte in de slotfase van de wedstrijd in Breda de winnende treffer: 0-1.

Beugelsdijk kan door het oordeel van de tuchtcommissie gewoon in actie komen in het eerstvolgende competitieduel van ADO met Excelsior op 15 oktober in het Cars Jeans Stadion.

