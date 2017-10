Löw weigert polonaise te lopen na vroegtijdige WK-kwalificatie Duitsland

"Dat zou niet professioneel zijn. Zondag komen er 30.000 toeschouwers naar het stadion. Die willen we op een zege trakteren", keek Löw in Belfast alvast vooruit op de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan in Kaiserslautern.

Duitsland had geen kind aan Noord-Ierland. Halverwege stond de wereldkampioen al op een 0-2 voorsprong door doelpunten van Sebastian Rudy en Sandro Wagner. Na rust gooide Joshua Kimmich het duel in het slot. De tegentreffer van Josh Magennis was slechts voor de statistieken.

Löw was tevreden over het optreden van zijn ploeg. "We verdubbelden al heel vroeg de voorsprong. In de vorige wedstrijd tegen Tsjechië kwamen we ook al snel op 1-0, maar verloren we vervolgens de controle. Dat gebeurde vandaag niet."

"We voelden op het veld dat we alles onder controle hadden in de tweede helft. Toen konden we het ons veroorloven om het wat rustiger aan te doen."

Younes

Löw laat tegen Azerbeidzjan waarschijnlijk andere namen dan gebruikelijk aan de aftrap verschijnen. Het vergroot de kansen op speeltijd voor Ajax-aanvaller Amin Younes, die tegen Noord-Ierland negentig minuten op de bank zat.

"Ik zal zondag zeker enkele wijzigingen aanbrengen in het basisteam", aldus Löw. "Dit is een mooie gelegenheid om andere spelers een kans te geven. Nee, ik weet nog niet wie. Eerst maar eens kijken hoe iedereen ervoor staat."

Duitsland is ook al verzekerd van de eerste plek in groep C. 'Die Mannschaft' sluit bij een overwinning op Azerbeidzjan zelfs de WK-kwalificatie voor het eerst sinds 1981 af zonder puntverlies.