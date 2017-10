WK in gevaar voor Argentinië na gelijkspel tegen Peru

Argentinië had het zwaar tegen het verdedigend ingestelde Peru. Die hebben namelijk ook nog alles om voor te strijden, zij staan met evenveel punten maar een beter doelsaldo één plek boven Argentinië. Dat Peru zich massaal terugtrok, was te verwachten. Naast Messi heeft Argentinië nog genoeg aanvallende wereldsterren.

Peru wist er een redelijk goed antwoord op te vinden, ook al kreeg de thuisploeg een hoop kansen in de eerste helft. Uiteindelijk bloedde de wedstrijd dood en kon ook Messi het verschil niet maken.



Messi en de zijnen moeten de laatste wedstrijd winnen van Ecuador en dan moeten zij hopen dat Colombia, Peru of Chili punten laat liggen. Peru speelt in de laatste wedstrijd uit tegen Colombia, dat ook nog allesbehalve zeker is van het WK.

Chili

Tegelijkertijd won Chili wel, waardoor de Chilenen over Peru en Argentinië heengaan in de stand. Chili speelde tegen Ecuador en won met 2-1 door een laat doelpunt van Alexis Sanchez in de 86e minuut. De thuisploeg stond lang op voorsprong, want in de 22e minuut scoorde Vargas al de openingstreffer. Zes minuten voor tijd was het echte opeens Romario Ibarra die raak schoot.

Gelukkig voor de Chilenen stond Sanchez op tijd op en trok de wedstrijd over de streep. Chili staat nu derde in de poule, die plek geeft direct recht op deelname aan het WK. Zij nemen het in de laatste wedstrijd echter wel op tegen het al geplaatste Brazilië.

Paraguay

Bij een zege was het WK binnen geweest voor Colombia. De ploeg van sterspeler James Rodriguez ging in eigen huis echter in de laatste seconden onderuit tegen Paraguay. Alles leek koek en ei voor de Colombianen toen Radamel Falcao in de 79e minuut de 1-0 maakte.

In de 89e minuut ging het echter helemaal mis. Oscar Cardozo scoorde eerste de gelijkmaker en twee minuten later scoorde Antonio Sanabria het winnende doelpunt voor. Colombia zakt hierdoor naar de vierde plek en moet winnen van Peru om zeker te zijn van het WK.

Door deze zege houden de Paraguayanen nog een sprankje hoop op het mondiale eindtoernooi. Paraguay staat nu één punt achter Peru en Argentinië en twee punten achter Chili, waardoor hun kansen alsnog erg klein zijn.

Gelijkspel

Uruguay heeft zich bijna zeker geplaatst voor het WK. Door een 0-0 gelijkspel in en tegen Venezuela kunnen Argentinië en Peru in principe nog op gelijke hoogte komen met Uruguay. De ploeg van Luis Suarez heeft echter een veel beter doelsaldo en heeft aan een punt in de laatste wedstrijd tegen Bolivia genoeg om zeker te zijn van het WK.



Brazilië speelde ook met 0-0 gelijk. Het team van sterspeler Neymar kon geen gat vinden in de potdichte defensie van Bolivia. Beide landen spelen nergens meer om, want Brazilië had zich allang geplaatst voor de eindronde en Bolivia was al uitgeschakeld.