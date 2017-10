Argentinië dreigt WK voor het eerst sinds 1970 te missen na nieuwe averij

Argentinië, dat nu op doelsaldo zesde staat, moet de laatste wedstrijd winnen van Ecuador en dan hopen dat Colombia, Peru of Chili punten laat liggen. De vijfde plaats in de groep geeft recht op deelname aan de play-offs.

Peru speelt in de laatste wedstrijd uit tegen Colombia, dat ook nog niet zeker is van deelname aan het WK. Chili treft het al geplaatste Brazilië.

Tweevoudig wereldkampioen Argentinië ontbrak in 1970 voor het laatst op een WK. Bij het vorige WK in 2010 haalde het land nog de finale, waarin het verloor van Duitsland. In de halve eindstrijd werd toen Nederland verslagen.

De Argentijnen, die de hele WK-kwalificatiereeks al niet overtuigen, hadden het in eigen huis zwaar tegen het verdedigend ingestelde Peru, waar Feyenoorder Renato Tapia in de 82e minuut werd gewisseld.

Desondanks kreeg de ploeg van bondscoach Jorge Sampaoli een flink aantal kansen, maar die waren niet besteed aan onder anderen sterspeler Messi.

Suarez

Uruguay kan het WK bijna niet meer ontgaan. De formatie van sterspeler Luis Suarez kwam op bezoek bij Venezuela niet verder dan 0-0, maar staan wel tweede. In theorie kunnen Argentinië en Peru nog op gelijke hoogte komen, maar Uruguay heeft een beter doelsaldo.

Brazilië speelde ook met 0-0 gelijk. Met Neymar in de voorhoede kon de 'Seleçao' geen gat vinden in de potdichte defensie van Bolivia. Beide landen waren al uitgespeeld, want Brazilië had zich allang geplaatst voor de eindronde en Bolivia was al uitgeschakeld.

Chili versloeg Ecuador door een laat doelpunt van Alexis Sanchez en schoof daardoor op naar plaats drie. De eerste vier landen plaatsen zich rechstreeks voor het WK.

De thuisploeg stond lang op voorsprong, want in de 22e minuut maakte Vargas de openingstreffer. Zes minuten voor tijd tekende Romario Ibarra voor de gelijkmaker, waarna Chili alsnog de zeer belangrijke winst pakte.

Colombia

Nummer vier Colombia was bij een zege op Paraguay zeker geweest van deelname aan het WK, maar er werd in eigen huis met 1-2 verloren. Radamel Falcao zette Colombia in de 79e minuut op voorsprong, maar het ging alsnog fout.

In de slotminuten draaiden Oscar Cardozo en Antonio Sanabria de wedstrijd alsnog om namens Paraguay, dat als nummer zeven ook nog kans heeft om het eindtoernooi in Rusland te halen.

De laatste wedstrijden in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatie worden op woensdag 11 oktober gespeeld.