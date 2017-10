Duitsland en Engeland verzekeren zich van ticket voor WK

Duitsland en Engeland zijn het tweede en derde Europese land die zich via de kwalificatie weten te plaatsen voor het WK. België had vorige maand de primeur na een zege op Griekenland. Rusland is als gastland al verzekerd van de eindronde.

Regerend wereldkampioen Duitsland had in groep C na acht wedstrijden nog geen punt ingeleverd, maar was daarmee opvallend genoeg nog niet zeker van een WK-ticket. Door een 1-3 zege in Belfast lukte dat alsnog.

Sebastian Rudy opende al in de tweede minuut met een geweldig afstandsschot de score. De goal van Sandro Wagner betekende al in de 21e minuut de vroegtijdige beslissing. Joshua Kimmich maakte er na rust zelfs nog 0-3 van, waarna Josh Magennis de eer voor Noord-Ierland redde.

Noord-Ierland eindigt als tweede in groep C en mag zo goed als zeker via de play-offs alsnog kwalificatie proberen af te dwingen. De beste acht van de negen nummers twee krijgen op die manier nog een reddingsboei aangereikt.

Het al uitgeschakelde Noorwegen zette de grootste uitslag van de avond neer door met 0-8 van San Marino te winnen. Tsjechië won met 1-2 bij Azerbeidzjan.

Engeland

Engeland had het opvallend lastig met Slovenië, maar sleepte uiteindelijk toch de overwinning uit het vuur. Tottenham Hotspur-spits Harry Kane maakte in de vierde minuut van de blessuretijd het enige doelpunt.

Voor Engeland was de late treffer niet eens noodzakelijk, want ook een gelijkspel zou hebben volstaan voor de eerste plaats in groep F. Met 23 punten uit negen duels is de ploeg van bondscoach Gareth Southgate nu helemaal niet meer te achterhalen.

Schotland won thuis met 1-0 van Slowakije, dat na een rode kaart voor Robert Mak zeventig minuten lang met een man minder speelde. De strijd om de tweede plaatas in groep F blijft spannend tot het eind.

De Schotten hebben zeventien punten, Slowakije vijftien en Slovenië veertien. Zondag op de laatste speeldag valt de beslissing. Slovenië speelt dan tegen Schotland en Slowakije tegen Malta.

Lewandowski

Polen deed in groep E uitstekende zaken door met 1-6 van Armenië te winnen, maar is nog niet helemaal zeker van het WK. Denemarken houdt door een 0-1 zege bij Montenegro de achterstand namelijk beperkt tot drie punten. Christian Eriksen werd de matchwinner voor de Denen.

Robert Lewandowski was bij Polen de grote man. Dankzij zijn drie treffers in Yerevan mag hij zich topscorer aller tijden van Polen noemen. Lewandowski bracht zijn totaal op vijftig goals voor zijn land, twee meer dan de oude recordhouder Wlodzimierz Lubanski.

Nadat Kamil Grosicki al in de tweede minuut de score had geopend, tekende Lewandowski voor de 0-2 en 0-3. Ook de 1-5 kwam op naam van de spits van Bayern München, die al zijn derde hattrick in de WK-kwalificatiereeks maakte.

Hovhannes Hambardzumyan redde vlak voor rust bij een 0-3 stand de eer voor Armenië. Jakub Blaszczykowski en Rafal Wolski kregen net als Lewandowski in de tweede helft hun naam nog op het scoreformulier.

Zondag is de laatste speelronde in poule E. Polen (22) speelt dan thuis tegen Montenegro (16). Denemarken, dat negentien punten heeft, ontvangt Roemenië.

Bekijk alle uitslagen en standen in de WK-kwalificatie