Roda JC niet langer onder curatele van KNVB

Roda was bij het vorige meetpunt nog in categorie 1 ingedeeld, wat betekent dat de situatie onvoldoende was.

De licentiecommissie had de begroting van Roda JC aanvankelijk nog niet in behandeling genomen, waardoor de Eredivisieclub niet in een categorie was ingedeeld. Er ontbrak volgens de KNVB een vereist onderzoeksrapport van de accountant, omdat de bond zelf een onderzoek was gestart naar mede-investeerder Aleksei Korotajev.

Roda ging in beroep tegen dit besluit en werd in het gelijk gesteld. Hierdoor moest de licentiecommissie de begroting alsnog in behandeling nemen.

Alleen ADO Den Haag is op dit moment nog niet in een categorie ingedeeld. De licentiecommissie moet beoordelen of ADO met de ingediende begroting, die door de club keer op keer werd herzien, in staat is het seizoen af te maken.