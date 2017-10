Zweeds international Larsson vindt het vreemd dat Oranje later speelt

Zweden begint zaterdag om 18.00 uur tegen Luxemburg met een voorsprong van drie punten en zes doelpunten op Nederland aan zijn kwalificatiewedstrijd. Oranje trapt om 20.45 uur af in Borisov tegen Wit-Rusland.

Nederland weet dus bij het begin van de wedstrijd wat het resultaat is van het duel van Zweden. Beide landen spelen dinsdag tegen elkaar in de laatste en mogelijk beslissende poulewedstrijd.

"Het is ongelooflijk vreemd dat de laatste twee wedstrijden in de kwalificatiereeks niet gelijktijdig worden gespeeld", liet Larsson weten tegen Fotbollskanalen.

"Maar het is nu eenmaal zoals het is. We kunnen er niets aan veranderen, dus gaan we er ook geen energie aan besteden."

Volgens de 32-jarige spelmaker van Hull City stappen de Scandinaviërs zaterdag niet het veld op met de intentie aan het doelsaldo te werken. "Ik begrijp dat die vraag wordt gesteld en het kan zeker belangrijk worden. Maar we moeten eerst de drie punten veiligstellen en dat is niet zo makkelijk als het lijkt."

Respect

Larsson doelt daarmee op de stunt van Luxemburg in en tegen Frankrijk vorige maand. Daar wist de voetbaldwerg een punt uit het vuur te slepen tegen de verliezend finalist van het vorige EK. Ook linksback Ludwig Augustinsson benadrukt dat Zweden de Luxemburgers niet moeten onderschatten.

"We weten dat we een goede prestatie moeten neerzetten", aldus de 23-jarige verdediger van Werder Bremen. "Frankrijk dacht waarschijnlijk dat ze aan het doelsaldo konden werken maar wij kunnen niet met die gedachte de wedstrijd in gaan. We hebben respect voor Luxemburg en zullen nederig zijn."

