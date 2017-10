Dost heeft geen zin om weinig speeltijd te bespreken met bondscoach

"Er zijn wel momenten geweest dat ik dacht: misschien was het nu wat meer mijn tijd geweest, maar ik ben niet iemand die dat meteen met de bondscoach gaat bespreken", aldus Dost woensdagavond voor de camera van de NOS.

"Ik hou niet zo van dat gezeik. Als je bij de club week in week uit niet speelt, moet je dat wel een keer aankaarten. Maar hier speel je voor je land en daar ben ik hartstikke blij mee. Ik hoop ook dat ik momenten krijg om te laten zien wat ik kan."

Oranje kan het neusje voor de goal van Dost in de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (7 oktober) en Zweden (10 oktober) waarschijnlijk goed gebruiken, aangezien er drie punten en ook nog eens zes doelpunten goedgemaakt dient te worden op de Scandinaviërs om de tweede plaats in de poule en daarmee een ticket voor de play-offs te veroveren.

"Ik denk dat wij er vanaf het begin op moeten vliegen en snel de 1-0 maken", zegt Dost. "Dan wordt het wat makkelijker voetballen. Want je weet dat als je in die landen op achterstand komt, zoals we ook hebben gezien tegen Bulgarije... Dan worden het waardeloze wedstrijden. We moeten er vanaf minuut één fel op zitten. Dan is er van alles mogelijk."

Vertrouwen

Dost heeft nog steeds alle vertrouwen in een goede afloop. "Natuurlijk heb ik dat. Op het moment dat er een mogelijkheid is, heb ik er altijd vertrouwen in. Dat merk ik ook in de groep. Het ziet er natuurlijk niet geweldig uit voor ons, maar er hangt nog steeds een goede sfeer. Daar ligt het niet aan."

Dost verliet woensdag de training in Katwijk voortijdig vanwege een enkelblessure, maar de oud-speler van onder meer Heracles Almelo en sc Heerenveen verwacht er tegen Wit-Rusland en Zweden gewoon bij te zijn.

"Ik ging aan het begin van de training door mijn enkel en daar bleef ik maar last van houden. In het verleden ben ik er weleens aan geopereerd dus dan heb ik wat meer angst. Ik laat er voor de zekerheid nog wat specialisten naar kijken, maar ik maak me niet al te veel zorgen."