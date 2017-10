'Bayern München haalt Heynckes terug als opvolger Ancelotti'

Dat meldt Bild woensdagavond. Voor Heynckes wordt het al zijn vierde periode als hoofdcoach van Bayern.

De Duitser stond tussen 1987 en 1991 al voor de groep en veroverde in die periode twee landstitels met de 'Rekordmeister'. In 2009 fungeerde hij kort als interim-trainer na het ontslag van Jürgen Klinsmann.

In de zomer van 2011 keerde Heynckes terug bij Bayern als opvolger van Louis van Gaal. De oud-international van Duitsland was in het seizoen 2012/2013 succesvol door de landstitel, de beker en de Champions League te veroveren.

Pensioen

Heynckes ging daarna met pensioen, maar keert nu dus weer terug om Bayern na een slechte competitiestart uit het slop te trekken. De regerend landskampioen won slechts vier van de eerste zeven competitiewedstrijden en staat vijf punten achter op koploper Borussia Dortmund.

In de Champions League bezet Bayern de tweede plek in groep B met drie punten uit twee wedstrijden. Vorige week werd kansloos verloren op bezoek bij Paris Saint-Germain: 3-0. Een dag later werd Ancelotti ontslagen.

