Argentinië, Paraguay en Uruguay bevestigen gezamenlijk WK-bid 2030

In januari 2016 spraken Argentinië en Uruguay al de intentie uit om samen het WK te organiseren. Daar sluit Paraguay zich nu dus definitief bij aan.

"In de eerste week van november gaan we voor het eerst samen om tafel om het bid vorm te geven", aldus president Horacio Cartes van Paraguay tijdens de aankondiging.

Een titelstrijd in Zuid-Amerika zou precies honderd jaar na het eerste WK voetbal plaatsvinden. Dat WK werd in 1930 eveneens in Uruguay georganiseerd, waarbij het gastland Argentinië in de finale versloeg.

Infantino

Voor de organisatie van het WK van 2030 hebben ook Engeland en China interesse getoond. FIFA-voorzitter Gianni Infantino liet eerder al weten voorstander te zijn van het Zuid-Amerikaanse bid vanwege het historische aspect.

Overigens moet de FIFA eerst nog beslissen waar het WK van 2026 wordt gehouden. De Verenigde Staten, Mexico en Canada willen het mondiale eindtoernooi samen organiseren, maar krijgen concurrentie van Marokko.

Het WK van 2018 wordt in Rusland gespeeld en in 2022 is Qatar het gastland.