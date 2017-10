Ajax Vrouwen boeken knappe thuiszege bij Champions League-debuut

Ajax stelde de zege op sportpark De Toekomst pas twee minuten voor tijd veilig. Linda Bakker kopte binnen na goed voorbereidend werk van Desiree van Lunteren.

De regerend landskampioen en bekerhouder speelde toen al lange tijd met tien. Scheidsrechter Lorraine Clark stuurde Marjolein van de Bighelaar al na twintig minuten het veld uit na een slaande beweging.

Ajax had het ook voor die rode kaart al lastig met Brescia, dat vorig seizoen als tweede eindigde in de Serie A. Beide ploegen kregen in de eerste helft kansen via afstandsschoten, maar de keepsters hielden hun doel schoon.

Kansen

Ook in de tweede helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd en vielen er weinig kansen te noteren.

Brescia oefende in de slotfase de meeste druk uit en kreeg daardoor ook wat mogelijkheden, maar de Spaanse Ajax-keepster Eli Sarasola reageerde tot twee keer tot attent op een Italiaanse aanval en voorkwam daarmee een uitdoelpunt.

Ajax leek in die fase genoegen te moeten nemen met een remise, maar een goed uitgespeelde aanval was genoeg om de zege in Amsterdam te houden. De return in Brescia staat volgende week woensdag op het programma.