Scorende Lieke Martens helpt Barcelona aan ruime zege in Champions League

Martens trof na negentien minuten doel in het Haugesund Stadion. De Europees voetbalster van het jaar passeerde haar directe tegenstander aan de linkerkant van het strafschopgebied en rondde vervolgens fraai af in de verre hoek.

Het bleef lang bij 0-1, maar Barcelona toonde zich in de laatste twintig minuten behoorlijk productief. Toni Duggan rondde af na een combinatie met Martens en vijf minuten later was ook Andressa Alves trefzeker. De aanvalster schoot de de bal binnen in de rebound nadat een poging van Martens geen doel trof.

Het slotakkoord in Noorwegen was voor Mariona Caldentey, die tien minuten voor tijd de 0-4 aantekende. Volgende week is de return in Catalonië. Martens maakte afgelopen zaterdag al haar eerste doelpunt voor Barcelona, waar ze sinds deze zomer onder contract staat.

Waar de mannen het hoofdtoernooi van de Champions League starten met de groepsfase, beginnen de vrouwen direct met de knock-outfase. In totaal doen er 32 vrouwenteams mee aan het hoofdtoernooi.

Van de Sanden

Eerder op woensdagavond was Shanice van de Sanden belangrijk voor Olympique Lyon in het uitduel met KKPK Medyk Konin uit Polen. De 25-jarige IJsselsteinse gaf twee assists in de met 0-5 gewonnen Champions League-wedstrijd.

Van de Sanden, afgelopen zomer op het EK voor vrouwen vaste basisspeler bij Oranje, speelde de hele wedstrijd bij Lyon. Ze staat nu een maand onder contract bij de Franse club, die haar eind augustus overnam van Liverpool.

Bayern München verloor met 1-0 van Chelsea. De Nederlandse speelsters Lineth Beerensteyn en Jill Roord begonnen op de bank, maar kwamen na respectievelijk 67 en 80 minuten het veld in.

Anouk Dekker verloor met Montpellier van het Russische Zvezda 2005: 0-1. De Nederlandse verdedigster speelde de hele wedstrijd.