Pröpper maakt zich geen zorgen over doelsaldo Oranje in cruciale week

Op de training van woensdag liet de ploeg van bondscoach Dick Advocaat nog niet het goede voorbeeld zien. In verschillende partijspelletjes kwamen de drie ploegen samen niet verder dan drie treffers.

"Dat is niet veel, maar om nu te zeggen dat het zorgwekkend is. We hebben voldoende jongens die doelpunten kunnen maken", zei zesvoudig international Pröpper woensdag na de training in Katwijk.

Oranje moet in de laatste twee kwalificatiewedstrijden een achterstand van drie punten en zes doelpunten goedmaken op Zweden om een ticket voor de play-offs te veroveren. Lukt dat niet, dan mist Nederland na het EK in Frankrijk ook het WK van volgend jaar in Rusland.

Pröpper, die op 3 september in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije (3-1) twee keer tot scoren kwam, maakt zich nog geen grote zorgen over de stand van zaken. "Als we twee keer winnen met redelijke cijfers, dan is er nog alles mogelijk."

Brighton

De kans is groot dat Pröpper, net als tegen Bulgarije, ook in de duels met Wit-Rusland en Zweden aan de aftrap staat. Waar veel internationals bij hun club niet zeker zijn van een basisplaats, miste de 26-jarige middenvelder nog geen minuut van de zeven duels van zijn club Brighton & Hove Albion in de Premier League.

Pröpper is dan ook blij met zijn keuze om PSV te verlaten voor Engeland. "Het is hier erg fysiek allemaal en je ziet weinig spelers van negentien jaar, maar het gaat best goed. Ik speel hier alles. Dit is denk ik een goede stap voor mij geweest."

Oranje traint donderdag nog op De Toekomst in Amsterdam en vertrekt donderdag naar Wit-Rusland. Vrijdag traint Nederland in de Borisov Arena in Borisov, waar zaterdag om 20.45 uur het duel met Wit-Rusland gespeeld wordt.

Het mogelijk allesbeslissende duel met Zweden in de Johan Cruijff Arena staat dinsdag eveneens om 20.45 uur op het programma.

