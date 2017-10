Piqué gaat door als international en wil dialoog over referendum Catalonië

"Ik kom al voor Spanje uit sinds mijn vijftiende. Dit is als een familie voor me. Mijn toewijding kun je niet in twijfel trekken. Ik ben erg trots op de prijzen die ik met Spanje heb gewonnen", aldus de 30-jarige Piqué.

De Catalaanse verdediger zette eerder deze week vraagtekens bij het voortzetten van zijn interlandloopbaan na het geweld dat de Spaanse politie gebruikte rondom het referendum in Catalonië.

De Catalanen stemden zondag in een door de rechter verboden referendum voor onafhankelijkheid van Spanje. Piqué keurde het politiegeweld tegen de Catalanen ten stelligste af en werd maandag bij de training beledigd en uitgefloten door Spaanse fans.

"Uitgefloten en beledigd worden is niet leuk, maar het vormt ook een uitdaging voor me. Mijn doel is om de situatie te keren. Veel mensen in Spanje kiezen wel voor de dialoog. Ook ik wil praten en dit probleem oplossen", zei Piqué.

Geen spijt

De verdediger, die zich nooit expliciet uitsprak voor of tegen onafhankelijkheid van Catalonië, heeft geen spijt van het veroordelen van het politiegeweld tegen de Catalanen.

"Voetballers mogen ook een mening hebben. De Catalanen hebben het recht om te stemmen over hun toekomst. Ik respecteer iedereen die een andere mening heeft", zegt Piqué die zelf ook zijn stem uitbracht.

De berichten in de Spaanse media over zijn vermeende slechte relatie met teamgenoot Sergio Ramos, met wie hij samen in het centrum van de Spaanse verdediging speelt, doet Piqué af als onzin. "Er zijn veel leugens over mijn relatie met Ramos. We kunnen het heel goed vinden samen."

Een jaar geleden maakte Piqué al bekend dat hij na het WK in Rusland wil stoppen als international. Woensdag zei hij een langere interlandloopbaan toch te overwegen.

Spanje speelt op vrijdag tegen in Alicante tegen Albanië en op maandag in Jeruzalem tegen Israël in de WK-kwalificatie. De koploper in groep G heeft een voorsprong van drie punten en een veel beter doelsaldo dan Italië.

Bekijk het programma en de standen in de WK-kwalificatie

Live op de hoogte blijven van de duels in de WK-kwalificatie? Download de NUsport-app