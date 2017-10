Bondscoach Martinez ziet aanstaand recordinternational Vertonghen als leider

"Er wordt veel gesproken over deze gouden generatie. Maar het is erg belangrijk dat we leiderschap en persoonlijkheden hebben die het team bijeenhouden", zei Martinez woensdag op een persconferentie over de verdediger van Tottenham Hotspur.

"Ik denk dat Jan op dat vlak essentieel is. Hij is een leider en heeft veel ervaring. We hebben een paar van dat soort spelers, die belangrijk zijn als gids voor de jonge talenten."

De 30-jarige Vertonghen staat op 95 interlands voor de Belgische ploeg. Jan Ceulemans is met 96 optredens recordinternational. De voormalig middenvelder was actief tussen 1977 en 1991.

"Het is een geweldige prestatie dat Jan op deze leeftijd al 95 interlands heeft gespeeld", vindt Martinez. "Dat toont aan hoe professioneel hij is."

Rugnummer 97

Vertonghen kan Ceulemans in de komende interlands tegen Bosnië-Herzegovina (zaterdag) en Cyprus (volgende week dinsdag) uit de recordboeken spelen. De Belgische bond deed een verzoek om de verdediger met rugnummer 97 te laten spelen tegen Cyprus, maar de FIFA wees dat af. Bij wedstrijden van nationale ploegen zijn alleen de nummers 1 tot en met 23 toegestaan.

België heeft zich naast gastland Rusland als enige Europese land al geplaatst voor het WK in 2018. De thuiswedstrijd tegen Cyprus krijgt daarom een feestelijk karakter.

